Ηράκλειο: Ζευγάρι ένστολων αλληλομηνύθηκαν και κατέληξαν στα κρατητήρια

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής αντιπαράθεσης έφερε στο προσκήνιο τις αρχές στο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές δύο ένστολους που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες παρακολούθησης και αλληλοκατηγορίες για ψευδή καταμήνυση, που οδήγησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκόμενων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti.gr, το πρωί του Σαββάτου μία 36χρονη γυναίκα υπέβαλε μήνυση εναντίον του 40χρονου εν διαστάσει συζύγου της, καταγγέλλοντας ότι την παρακολουθούσε παράνομα. Η γυναίκα προχώρησε σε αυτή την κίνηση επικαλούμενη τους φόβους της για παραβίαση της ιδιωτικότητας και την ασφάλειά της.

Από την πλευρά του, ο 40χρονος άνδρας απάντησε με αντίστοιχη μήνυση, κατηγορώντας τη 36χρονη για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Η αλληλοκατηγορία μεταξύ τους δημιούργησε ένα σύνθετο νομικό πλαίσιο, που απαιτεί προσεκτική εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά την υποβολή των μηνύσεων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκόμενων, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία για τέτοιου είδους περιστατικά. Η υπόθεση πλέον εξετάζεται ενδελεχώς, με στόχο τη διακρίβωση των γεγονότων και την απονομή δικαιοσύνης.

Το γεγονός ότι και οι δύο εμπλεκόμενοι είναι ένστολοι, προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιπλέον βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς αφορά μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας που οφείλουν να τηρούν αυστηρά πρότυπα δεοντολογίας και νομιμότητας.

Η διερεύνηση των καταγγελιών συνεχίζεται από τις αρμόδιες Aρχές, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν τα στοιχεία και να αποφασίσουν για την περαιτέρω νομική πορεία. Η υπόθεση αναδεικνύει το ζήτημα των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων με νομικές προεκτάσεις, ειδικά όταν εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι.