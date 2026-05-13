Απεργία ΑΔΕΔΥ: Σήμερα κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα μέσα μεταφοράς

Snapshot Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, με κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν συμμετέχουν στην απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 π.μ. την ίδια μέρα.

Οι διεκδικήσεις περιλαμβάνουν υπεράσπιση της μονιμότητας, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις μισθών και μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο.

Ζητούν επίσης κατάργηση της εισφοράς 2% ανεργίας, αύξηση αφορολόγητου, ενίσχυση ΕΣΥ και προστασία δημόσιων αγαθών από ιδιωτικοποιήσεις.

Πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική 24ωρη απεργία πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 ΑΔΕΔΥ.

«Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι "κλείνουν" οι δημόσιες υπηρεσίες», διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ και σημειώνει ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει την κανονική τους λειτουργία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «με αφορμή αναρτήσεις "ειδήσεων" διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και, επομένως, η απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την κανονική τους λειτουργία».

Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής: