Διακοπές νερού την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΧΑΡΝΕΣ
Θράκης και Αντιγόνης
- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Μεσολογγίου και Δάμωνος
- ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ. ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.
- ΜΑΡΟΥΣΙ
Αγίου Κωνσταντίνου και Υφαίστου
