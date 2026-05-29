Συγκινεί γυναίκα που δολοφόνησαν τον αδελφό της: «Πριν μπλεχτείς σε καυγά σκέψου την οικογένειά σου»

Μία συγκινητική προσωπική ιστορία μοιράστηκε γυναίκα που έχασε τον αδελφό της με τραγικό τρόπο το 2011, όταν δολοφονήθηκε έπειτα από συμπλοκή με πρώην φίλο του – «Σκέψου την οικογένειά σου, πριν μπλεχτείς σε καυγά», το μήνυμα προς τα νέα παιδιά

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μία πολύ συγκινητική προσωπική ιστορία μοιράστηκε μέσω TikTok η Μαρία Χαΐτα, μία γυναίκα από τον Ασπρόπυργο, της οποίας ο αδελφός δολοφονήθηκε έπειτα από συμπλοκή με πρώην φίλο του.

Στο βίντεο, μιλά ανοιχτά για την απώλεια που σημάδεψε για πάντα τη ζωή της και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα προς τη νέα γενιά, καλώντας τους νέους να αποφεύγουν τη βία και τις πράξεις πάνω στον θυμό και την παρόρμηση.

Όπως περιγράφει, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το 2011, σε μία εποχή που τα κοινωνικά δίκτυα δεν είχαν ακόμη τη σημερινή δύναμη και προβολή. Η είδηση της δολοφονίας ενός νεαρού παιδιού είχε σοκάρει τότε την τοπική κοινωνία του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο βίντεο, ο αδελφός της είχε πάει να συναντήσει τον πρώην φίλο του προκειμένου να ξεκαθαρίσουν μία ένταση που είχε δημιουργηθεί, καθώς –όπως λέει– ο δράστης είχε βρίσει τη μητέρα τους. Ο νεαρός, που μόλις είχε επιστρέψει από τη στρατιωτική του θητεία, δεν γνώριζε πως ο πρώην φίλος του τον περίμενε έχοντας μαζί του μαχαίρι.

Η γυναίκα τονίζει πως ο δράστης δεν ήταν γνωστός για επιθετική συμπεριφορά, ωστόσο, εκείνη τη στιγμή η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο αδελφός της δέχθηκε έξι μαχαιριές, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο δράστης καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στη φυλακή, όμως, όπως εξηγεί η γυναίκα, για την οικογένεια του θύματος ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να κλείσει την πληγή.

Σήμερα, έχοντας δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και μεγαλώνοντας δύο παιδιά, επισημαίνει πως δεν ξέχασε ποτέ τον αδελφό της. Μάλιστα, συχνά μιλά στα παιδιά της για τον θείο τους και το πόσο καλός άνθρωπος ήταν.

«Πριν μπλεχτείς σε καυγά, σκέψου την οικογένειά σου»

Η γυναίκα απηύθυνε έκκληση στους νέους να σκεφτούν δύο και τρεις φορές πριν πράξουν και να μείνουν όσο το δυνατόν ψύχραιμοι αποφεύγοντας κάθε εστία έντασης, διότι «ο άλλος μπορεί να κουβαλά ένα όπλο ή ένα μαχαίρι» όπως σημειώνει, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Δεν αξίζει να χαθεί μία ζωή για το “τίποτα”. Σκέψου μόνο την οικογένειά σου. Αυτό που έχω πει και στον γιο μου, που θα πάει εφέτος Α’ Γυμνασίου, είναι: Μην ασχολείσαι, φύγε. Αν δεις κάτι άσχημο μπροστά σου, είτε είναι μαχαίρι είτε οτιδήποτε, φύγε. Τρέξε και βρες κάποιον μεγάλο και ζήτα βοήθεια. Μην κάτσεις να αμυνθείς, να απαντήσεις», είπε

