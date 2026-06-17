Ένταση στην δίκη Λυγγερίδη: Μάρτυρας αναίρεσε όσα είχε καταθέσει προανακριτικά

Ο μάρτυρας δήλωσε στο δικαστήριο ότι η προηγούμενη κατάθεσή του ήταν ψευδής και οφειλόταν σε πίεση και άγχος από τους αστυνομικούς

Ένταση στην δίκη Λυγγερίδη: Μάρτυρας αναίρεσε όσα είχε καταθέσει προανακριτικά

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μάρτυρας στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη αναίρεσε την προανακριτική του κατάθεση, στην οποία είχε αναγνωρίσει 13 κατηγορούμενους.
  • Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του μάρτυρα για ψευδορκία, ενώ η τελική απόφαση για ποινική δίωξη θα ληφθεί μετά το τέλος της δίκης.
  • Η αντίφαση στις καταθέσεις προκάλεσε ένταση στην αίθουσα και διακοπή της διαδικασίας, με την υπεράσπιση να στηρίζει τη σημερινή εκδοχή του μάρτυρα.
  • Ο πατέρας του δολοφονηθέντος αστυνομικού ανέφερε πιέσεις και φόβο μαρτύρων, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η σημερινή κατάθεση δέχεται προσπάθεια σπίλωσης.
Snapshot powered by AI

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, όταν μάρτυρας που είχε καταθέσει προανακριτικά ότι αναγνώρισε 13 κατηγορούμενους, εμφανίστηκε στο δικαστήριο και αναίρεσε πλήρως τα λεγόμενά του. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψή του για ψευδορκία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μάρτυρας, ο οποίος ως 16χρονος είχε δώσει κατάθεση τον Ιανουάριο του 2024 στους αστυνομικούς, φέρεται τότε να είχε περιγράψει με λεπτομέρειες και να είχε αναγνωρίσει 13 πρόσωπα. Στο δικαστήριο, ωστόσο, υποστήριξε ότι όλα όσα είχε πει τότε δεν ήταν αλήθεια.

«Ό,τι είπα τότε ήταν ψέματα. Την αλήθεια τη λέω σήμερα εδώ», κατέθεσε, αποδίδοντας την προηγούμενη κατάθεσή του σε πίεση και άγχος, ενώ έκανε λόγο για «διαφορετική συμπεριφορά αστυνομικών» κατά την προανακριτική διαδικασία.

Η αντίφαση ανάμεσα στις δύο καταθέσεις προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στην αίθουσα. Η έδρα τον υπέβαλε σε πιεστικές ερωτήσεις, επισημαίνοντας ότι από τα λεγόμενά του προέκυπτε ταυτοποίηση προσώπων που συνδέονται με σοβαρές κατηγορίες.

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι ο μάρτυρας σήμερα λέει την πραγματική εκδοχή των γεγονότων, προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας του δολοφονηθέντος αστυνομικού και τη διακοπή της διαδικασίας.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την παραπομπή του μάρτυρα για ψευδορκία, ενώ η τελική κρίση για την άσκηση ποινικής δίωξης θα ληφθεί με την ολοκλήρωση της δίκης.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα, με τον πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη να κάνει λόγο για πιέσεις και φόβο μαρτύρων, ενώ η υπεράσπιση μιλά για προσπάθεια σπίλωσης της σημερινής κατάθεσης.

Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας για το αν θα κινηθεί ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Κύπρο: «Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, κατεβαίνουμε για να νικήσουμε»

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις με πέντε παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο

19:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά; 

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας στο ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου: «Αντιτουρκικοί κύκλοι»

19:14LIFESTYLE

Η σύζυγος του Pickford έχασε τις αποσκευές της και φόρεσε τη φανέλα του γιου της στο Μουντιάλ

19:13LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Η εντυπωσιακή επιστροφή στο Άσκοτ μετά από δύο χρόνια απουσίας

19:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον θρυλικό «Λουμούμπα» το Κονγκό απέναντι στην Πορτογαλία

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην δίκη Λυγγερίδη: Μάρτυρας αναίρεσε όσα είχε καταθέσει προανακριτικά - Τη σύλληψη του διέταξε ο εισαγγελέας

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στη σύνοδο των G7: Χωρίς τη συμφωνία με το Ιράν θα συνεχίζαμε τις βόμβες δυο εβδομάδες, δύο χρόνια - LIVE

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις ΗΠΑ - Ποια συστήματα είδε ο ο υπουργός Άμυνας

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Όμορφες εικόνες στο Αμμάν: Χιλιάδες φίλαθλοι είδαν την παρθενική εμφάνιση της Ιορδανίας σε Μουντιάλ

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ακόμα και σήμερα οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στο Πόρτο Ράφτη: 16χρονος εκβίαζε 14χρονο για να του δίνει χρυσαφικά από το σπίτι του

18:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και 100 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον Τζόουνς από τη ΔΕΑΒ

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Εξαφανίστηκε η κάμερα που κρατούσε η 21χρονη στη μοιραία πτώση του μπάντζι τζάμπινγκ - Μπορεί να είχε «απαντήσεις» για τον θάνατό της

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: Θα εξετάσει το ενδεχόμενο να της επιτρέψει να κατασκευάζει πυραύλους Patriot

18:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα δεδομένα για τη χρόνια λευχαιμία: Σχεδόν 8 έτη χωρίς θεραπεία πέτυχε συνδυαστικό σχήμα

18:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία και… Ρονάλντο (17/06)

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ο 50χρονος και όχι η Αντιγόνη είχε απευθυνθεί ιδιωτικά στον υπηρεσιακό ψυχολόγο – Τι λένε πηγές της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με τους 86.000 συνδρομητές: Το modus operandi, οι διακομιστές σε Ουκρανία και Βουλγαρία, τα κρυπτονομίσματα και η ζημία των €50 εκατ. για Cosmote, Vodafone και Nova

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες στην Αττική - Προϋποθέσεις για ισχυρά φαινόμενα

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στο Πόρτο Ράφτη: 16χρονος εκβίαζε 14χρονο για να του δίνει χρυσαφικά από το σπίτι του

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Μύκονος: Νέα στοιχεία για το τροχαίο με θύμα Ιταλίδα που εργαζόταν στην Prada - Ήταν σε αυτοκίνητο με οδηγό και καθόταν στο πίσω κάθισμα

17:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της με τη γιαγιά της

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Τροία «πάει» στο Κολοσσαίο και η Τουρκία «πουλάει» το ομηρικό έπος σαν κληρονομιά της!

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Δεν ήταν σωστός απέναντί της, ήταν χειριστικός, έβριζε, την υποτιμούσε, λέει ο ψυχολόγος της Αντιγόνης για τον 50χρονο

18:23LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του για τη σοβαρή επιπλοκή μετά το χειρουργείο – «Υπέφερε από αφόρητους πόνους»

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στη σύνοδο των G7: Χωρίς τη συμφωνία με το Ιράν θα συνεχίζαμε τις βόμβες δυο εβδομάδες, δύο χρόνια - LIVE

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Το σπαρακτικό μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης - «Να μην σκοτωθεί άλλη γυναίκα ξανά»

18:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και 100 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον Τζόουνς από τη ΔΕΑΒ

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ακόμα και σήμερα οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Κρατούσε δύο τσάντες και έφυγε», αποκαλύπτει ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τη Σταυρούλα

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια αγωνιστική στον Παναθηναϊκό λόγω… Τζόουνς

18:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία και… Ρονάλντο (17/06)

18:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα δεδομένα για τη χρόνια λευχαιμία: Σχεδόν 8 έτη χωρίς θεραπεία πέτυχε συνδυαστικό σχήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ