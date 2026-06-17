Ένταση στην δίκη Λυγγερίδη: Μάρτυρας αναίρεσε όσα είχε καταθέσει προανακριτικά

Snapshot Μάρτυρας στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη αναίρεσε την προανακριτική του κατάθεση, στην οποία είχε αναγνωρίσει 13 κατηγορούμενους.

Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του μάρτυρα για ψευδορκία, ενώ η τελική απόφαση για ποινική δίωξη θα ληφθεί μετά το τέλος της δίκης.

Η αντίφαση στις καταθέσεις προκάλεσε ένταση στην αίθουσα και διακοπή της διαδικασίας, με την υπεράσπιση να στηρίζει τη σημερινή εκδοχή του μάρτυρα.

Ο πατέρας του δολοφονηθέντος αστυνομικού ανέφερε πιέσεις και φόβο μαρτύρων, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η σημερινή κατάθεση δέχεται προσπάθεια σπίλωσης. Snapshot powered by AI

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, όταν μάρτυρας που είχε καταθέσει προανακριτικά ότι αναγνώρισε 13 κατηγορούμενους, εμφανίστηκε στο δικαστήριο και αναίρεσε πλήρως τα λεγόμενά του. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψή του για ψευδορκία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μάρτυρας, ο οποίος ως 16χρονος είχε δώσει κατάθεση τον Ιανουάριο του 2024 στους αστυνομικούς, φέρεται τότε να είχε περιγράψει με λεπτομέρειες και να είχε αναγνωρίσει 13 πρόσωπα. Στο δικαστήριο, ωστόσο, υποστήριξε ότι όλα όσα είχε πει τότε δεν ήταν αλήθεια.

«Ό,τι είπα τότε ήταν ψέματα. Την αλήθεια τη λέω σήμερα εδώ», κατέθεσε, αποδίδοντας την προηγούμενη κατάθεσή του σε πίεση και άγχος, ενώ έκανε λόγο για «διαφορετική συμπεριφορά αστυνομικών» κατά την προανακριτική διαδικασία.

Η αντίφαση ανάμεσα στις δύο καταθέσεις προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στην αίθουσα. Η έδρα τον υπέβαλε σε πιεστικές ερωτήσεις, επισημαίνοντας ότι από τα λεγόμενά του προέκυπτε ταυτοποίηση προσώπων που συνδέονται με σοβαρές κατηγορίες.

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι ο μάρτυρας σήμερα λέει την πραγματική εκδοχή των γεγονότων, προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας του δολοφονηθέντος αστυνομικού και τη διακοπή της διαδικασίας.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την παραπομπή του μάρτυρα για ψευδορκία, ενώ η τελική κρίση για την άσκηση ποινικής δίωξης θα ληφθεί με την ολοκλήρωση της δίκης.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα, με τον πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη να κάνει λόγο για πιέσεις και φόβο μαρτύρων, ενώ η υπεράσπιση μιλά για προσπάθεια σπίλωσης της σημερινής κατάθεσης.

Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας για το αν θα κινηθεί ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση.

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