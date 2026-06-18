Ο Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στο 13ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ βετεράνων

Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα το χρονικό διάστημα από 26 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου.

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Ο Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στο 13ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ βετεράνων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλούμενων Εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης συμμετέχει για πρώτη φορά με δύο ομάδες στο 13ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων μπάσκετ στην Αθήνα από 26 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου.
  • Η διοργάνωση γίνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Βετεράνων αθλητών Maxibasketball (FIMBA) και το σωματείο ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης».
  • Η συνεργασία με το σωματείο ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης» επέτρεψε την πρώτη συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης σε ευρωπαϊκού επιπέδου πρωτάθλημα βετεράνων μπάσκετ.
  • Μεγάλος χορηγός των ομάδων είναι η Mediatel SA, η οποία υποστηρίζει τον εργασιακό αθλητισμό στον χώρο του ελληνικού Τύπου.
  • Ο επόμενος στόχος είναι η συμμετοχή της αντιπροσωπευτικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων μπάσκετ το 2027 στο Ρίο της Βραζιλίας.
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Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του Θεσμού με δύο ομάδες αθλητών (ηλικίας 40+ & 45+) από το επίσημο Πρωτάθλημα μπάσκετ ΠΣΑΕ ΜΜΕ στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα το χρονικό διάστημα από 26 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Βετεράνων αθλητών Maxibasketball (FIMBA) και το σωματείο Εκα Μπάσκετ Νίκος Γκάλης.

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ συνεχίζει να οικοδομεί σχέσεις φιλίας & συνεργασίας με φορείς που προάγουν την υγεία, τον αθλητισμό & την αλληλεγγύη.

Η συνεργασία με το σωματείο, ΕΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ “ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ”, δίνει την ευκαιρία για την παρθενική συμμετοχή στην ιστορία του Θεσμού της καλαθοσφαίρισης Τύπου και την εκπροσώπηση της χώρας μας σε εργαζόμενους αθλούμενους από τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης σε διοργάνωση με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Μεγάλος χορηγός στην εμφάνιση των δύο ομάδων είναι η Mediatel SA. Θερμές ευχαριστίες στη διοίκηση της εταιρείας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη στις προσπάθειες του συλλόγου για την ανάδειξη του εργασιακού αθλητισμού από τον χώρο του ελληνικού Τύπου.

Επόμενος στόχος η συμμετοχή της αντιπροσωπευτικής ομάδας της διοργάνωσης του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων αθλητών της καλαθοσφαίρισης το 2027 στο Ρίο της Βραζιλίας.

Το ταξίδι συνάδελφοι συνεχίζεται…

Χορηγός επικοινωνίας: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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