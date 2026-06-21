Θάλασσα ή πισίνα; Τι προτιμούν οι Αθηναίοι για τις καλοκαιρινές τους βουτιές;

Παρά την αυξανόμενη παρουσία λαγοκέφαλων και τις κατά καιρούς εμφανίσεις μεδουσών, οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να επιλέγουν τη θάλασσα για τις καλοκαιρινές τους βουτιές

Θάλασσα ή πισίνα; Τι προτιμούν οι Αθηναίοι για τις καλοκαιρινές τους βουτιές;
Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Οι περισσότεροι Αθηναίοι προτιμούν τη θάλασσα για τα καλοκαιρινά τους μπάνια παρά τις ανησυχίες για λαγοκέφαλους και μέδουσες.
  • Η θάλασσα θεωρείται πιο φυσική, καθαρή και με οφέλη που συνδέονται με τον ήλιο και τη θαλάσσια εμπειρία.
  • Μικρό ποσοστό προτιμά την πισίνα λόγω της αίσθησης μεγαλύτερης καθαριότητας και ασφάλειας.
  • Οι λαγοκέφαλοι αποτελούν αναδυόμενο πρόβλημα στις ελληνικές θάλασσες, αλλά οι επαφές τους με λουόμενους είναι σπάνιες.
  • Οι πολίτες παραμένουν ψύχραιμοι και δεν αλλάζουν τις συνήθειές τους, αποφεύγοντας όμως την επαφή με επικίνδυνα θαλάσσια είδη όταν τα εντοπίζουν.
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Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει καθημερινά στη χώρα και τις παραλίες να γεμίζουν από λουόμενους, το διαχρονικό ερώτημα επιστρέφει: θάλασσα ή πισίνα;

Το Newsbomb βγήκε στους δρόμους της Αθήνας και ρώτησε πολίτες τι επιλέγουν για τα καλοκαιρινά τους μπάνια, αλλά και αν οι πρόσφατες αναφορές για λαγοκέφαλους και μέδουσες επηρεάζουν τις συνήθειές τους.

Η συντριπτική πλειονότητα όσων μίλησαν στην κάμερα δήλωσε ξεκάθαρα ότι η θάλασσα παραμένει η πρώτη τους επιλογή. Για πολλούς, η απάντηση ήταν σχεδόν αυτονόητη.

«Έτσι έχω μάθει, μου αρέσει από μικρή», ανέφερε μία γυναίκα, εξηγώντας πως η επαφή με τη θάλασσα είναι συνυφασμένη με τα ελληνικά καλοκαίρια.

Άλλοι στάθηκαν στα οφέλη που προσφέρει το θαλασσινό νερό. «Έχει ήλιο, δεν έχει τόσα μικρόβια», ανέφερε χαρακτηριστικά μία πολίτης, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο... γαστρονομικές προσεγγίσεις. «Η θάλασσα ανοίγει την όρεξη και μετά πάμε και τρώμε», σχολίασε χαμογελώντας μία νεαρή.

Δείτε το γκάλοπ του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Βέβαια, υπήρξαν και εκείνοι που προτιμούν την πισίνα. Ο βασικός λόγος είναι η αίσθηση καθαριότητας και ασφάλειας που θεωρούν ότι προσφέρει.

«Λίγο περισσότερο πισίνα, επειδή είναι πιο καθαρά και τώρα ακούγονται διάφορα για λαγοκέφαλους και άλλα ψάρια», είπε ένας νεαρός, εκφράζοντας έναν προβληματισμό που φαίνεται να απασχολεί αρκετούς λουόμενους.

Πισίνα

Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι εμφανίζονται ψύχραιμοι απέναντι στις αναφορές για θαλάσσιους κινδύνους.

«Πιστεύω ότι αν μια παραλία έχει πολύ κόσμο, τα ψάρια φεύγουν. Δεν είναι τόσο κοντά στους λουόμενους», σχολίασε μία πολίτης, ενώ μία άλλη γυναίκα δήλωσε πως δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από όσα ακούγονται. «Δεν φοβάμαι. Προτιμώ τη θάλασσα γιατί είναι πιο ανοιχτή, πιο καθαρή».

Οι λαγοκέφαλοι, πάντως, αποτελούν ένα φαινόμενο που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους επιστήμονες και τους ψαράδες. Πρόκειται για ένα ξενικό είδος που έχει εξαπλωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων. Ο λαγοκέφαλος διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρά δόντια, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα με δάγκωμα, ενώ η κατανάλωσή του θεωρείται επικίνδυνη καθώς περιέχει τοξίνες.

Παρά την αυξανόμενη παρουσία του, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συναντήσεις λουομένων με λαγοκέφαλους παραμένουν σχετικά σπάνιες, ιδιαίτερα στις πολυσύχναστες παραλίες. Ωστόσο, συνιστούν προσοχή και αποφυγή επαφής σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει το συγκεκριμένο ψάρι.

ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΣ

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Αντίστοιχα, οι μέδουσες και οι τσούχτρες εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία κάθε καλοκαίρι. Αν και η παρουσία τους διαφέρει ανά περιοχή και περίοδο, πολλοί λουόμενοι παραμένουν επιφυλακτικοί. Η επαφή με ορισμένα είδη μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, ερεθισμό και φαγούρα, χωρίς όμως στις περισσότερες περιπτώσεις να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Παρά τους φόβους, οι περισσότεροι Αθηναίοι δεν φαίνεται να αλλάζουν τις συνήθειές τους. «Φοβάμαι λίγο τις μέδουσες, αλλά δεν κολυμπάω και πολύ. Ίσα να δροσιστώ», είπε μία λουόμενη, ενώ μία άλλη ήταν πιο απόλυτη: «Αν δω κάτι, θα βγω από το νερό».

Για πολλούς, η θάλασσα δεν συγκρίνεται με τίποτα. «Η πισίνα προσωπικά με αφήνει αδιάφορο. Η θάλασσα έχει άλλα vibes», ανέφερε ένας νεαρός, συνοψίζοντας ίσως το συναίσθημα των περισσότερων.

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Η παραλία Ροβινιά

Discover Corfu

«Η θάλασσα έχει την άμμο, έχει την απλωσιά της. Η πισίνα είναι ωραία αν είσαι με παρέα, αλλά η θάλασσα είναι κάτι διαφορετικό», συμπλήρωσε ένας νεαρός.

Το συμπέρασμα του μικρού γκάλοπ του Newsbomb είναι σαφές. Παρά τις ανησυχίες για λαγοκέφαλους, μέδουσες και άλλα θαλάσσια είδη, οι Αθηναίοι εξακολουθούν να εμπιστεύονται τη θάλασσα για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

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