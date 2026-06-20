Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Νέοι έλεγχοι σε κελιά – Βρέθηκαν ναρκωτικά και κινητά

Snapshot Στις φυλακές Αγίου Στεφάν συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι μετά τους εννέα θανάτους κρατουμένων.

Σε πρόσφατο έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη, άγνωστη λευκή ουσία και δύο κινητά τηλέφωνα σε θάλαμο κρατουμένου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με αυξημένη συχνότητα για να περιοριστεί η παράνομη διακίνηση ουσιών και αντικειμένων μέσα στις φυλακές. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, μετά και τους εννέα θανάτους κρατουμένων.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, κατά τη διάρκεια έρευνας που έγινε το πρωί της Παρασκευής (19/6) σε θάλαμο έλληνα κρατουμένου, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα κάνναβης, άγνωστη λευκή ουσία καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι έλεγχοι στο κατάστημα κράτησης της Πάτρας γίνονται με αυξημένη συχνότητα, καθώς οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να περιορίσουν την παράνομη διακίνηση ουσιών και αντικειμένων εντός των φυλακών.

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