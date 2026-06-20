Ηράκλειο: Αναβάλλονται για τον Σεπτέμβριο οι εργασίες στην Κρήνη Μοροζίνι μετά τις αντιδράσεις

Snapshot Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της κρήνης Μοροζίνι στο Ηράκλειο αναβάλλονται για τον Σεπτέμβριο.

Η αναβολή αποφασίστηκε μετά από αίτημα των επαγγελματικών φορέων της περιοχής.

Το υπουργείο Πολιτισμού σεβάστηκε το αίτημα και μεταθέτει την έναρξη των εργασιών.

Η Διεύθυνση Συντήρησης είχε ενημερώσει εγκαίρως και εγγράφως τη δημοτική αρχή χωρίς να υπάρξουν αντιρρήσεις. Snapshot powered by AI

Αναβάλλονται για τον Σεπτέμβριο οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της κρήνης Μοροζίνι στο Ηράκλειο Κρήτης, ενημερώνει το υπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, «η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, σεβόμενη το αίτημα των επαγγελματικών φορέων του Ηρακλείου θα μεταθέσει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της κρήνης Μοροζίνι για τον Σεπτέμβριο τ.έ.. Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Συντήρησης είχε ενημερώσει λεπτομερώς, εγκαίρως και εγγράφως τη δημοτική αρχή σχετικά, χωρίς να διατυπωθούν αντιρρήσεις».