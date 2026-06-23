Κίνηση τώρα: «Κόκκινος» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

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Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κίνηση τώρα: «Κόκκινος» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κηφισός παρουσιάζει σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση, με καθυστερήσεις στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Αιγάλεω και στην άνοδο από Αιγάλεω έως Νέα Ιωνία.
  • Υψηλή κίνηση καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα Χαλανδρίου και Αμαρουσίου, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων κοντά στην Αττική Οδό.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά και σε βασικούς οδικούς άξονες του Πειραιά και του κέντρου της Αθήνας.
  • Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται επίσης στις λεωφόρους Συγγρού και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και γύρω από Σύνταγμα και Ομόνοια.
  • Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 15
  • 20 λεπτών προς Αεροδρόμιο και 5
  • 10 λεπτών στις εξόδους προς Λαμία και Ελευσίνα.
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Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής σήμερα 23 Ιουνίου, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, όπου αρκετά τμήματα του οδικού άξονα εμφανίζονται στο «κόκκινο».

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στην άνοδο, από την περιοχή του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στα τμήματα που διέρχονται από Χαλάνδρι και Μαρούσι, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Μεσογείων, ιδιαίτερα κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρουσιάζονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και σε βασικούς οδικούς άξονες του Πειραιά, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, όπου αρκετοί δρόμοι εμφανίζουν χαμηλές ταχύτητες κυκλοφορίας.

Προβλήματα εντοπίζονται ακόμη στη λεωφόρο Συγγρού, στη Βασιλίσσης Σοφίας και σε τμήματα γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ επιπλέον καθυστέρηση 5 έως 10 λεπτών σημειώνεται στην έξοδο προς Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία.

Δείτε τον χάρτη της κίνησης:

κίνηση 23 ιουνίου
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