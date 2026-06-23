Δολοφονία Δασκαλάκη: Στη φυλακή κι ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος - Κατηγορείται για ηθική αυτουργία

Ο γιος του 57χρονου και ένας 59χρονος βοσκός έχουν ήδη προφυλακιστεί ως φυσικοί αυτουργοί της ανθρωποκτονίας.

Μιχάλης Παπαδάκος

Δολοφονία Δασκαλάκη: Στη φυλακή κι ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος - Κατηγορείται για ηθική αυτουργία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος της Μεσσαράς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του Αλέκου Δασκαλάκη.
  • Ο γιος του 57χρονου και ένας 59χρονος βοσκός έχουν ήδη προφυλακιστεί ως φυσικοί αυτουργοί της ανθρωποκτονίας.
  • Η ιατροδικαστική έκθεση υποστηρίζει ότι ο θανάσιμος τραυματισμός προκλήθηκε από πλήξη στην κεφαλή με χρήση θλώντος οργάνου σε όρθια στάση.
  • Η υπεράσπιση αμφισβητεί την ιατροδικαστική έκθεση και σχεδιάζει να ζητήσει γνωμοδότηση από την τριμελή επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Αιτήματα για άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού και εργαστηριακές εξετάσεις DNA παραμένουν σε εκκρεμότητα και μπορεί να ενισχύσουν το αποδεικτικό υλικό.
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Στη φυλακή οδηγείται άλλος ένας εμπλεκόμενος στη δολοφονία του Αλέκου Δασκαλάκη στο Απεσωκάρι Ηρακλείου. Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι θα πρέπει κρατηθεί προσωρινά με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος στη δήμο της Μεσσαράς.

Ο 57χρονος που βρισκόταν τις τελευταίες 10 ημέρες σε κατ' οίκον περιορισμό, μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας, κρίθηκε εν τέλει προσωρινά κρατούμενος, με το δικαστικό συμβούλιο να συντάσσεται τελικά με την πρόταση της ανακρίτριας.

Ο 57χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία, ενώ ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους, οι οποίοι ήδη έχουν προφυλακιστεί, κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί.

Άπαντες ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι και δεν έχουν εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου Αλέξανδρου. Όπως αναφέρει το cretalive.gr η ιατροδικαστική έκθεση παραδόθηκε στις 20 Μαΐου και σε αυτή, μεταξύ άλλων, αναφέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι με κριτήριο τη μορφολογία των καταγμάτων από την προθανάτια αξονική τομογραφία, διενεργήθηκε η εντύπωση μονήρους πλήξης της κεφαλής σε όρθια στάση με τη χρήση ενός θλώντος οργάνου. Μία έκθεση, ωστόσο, την οποία η υπεράσπιση αμφισβητεί δημόσια, γνωστοποιώντας-μάλιστα-ότι θα υποβάλλει αίτημα γνωμοδότησης από την τριμελή επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης. Από την Ασφάλεια Ηρακλείου έχουν υποβληθεί κρίσιμα αιτήματα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, οι απαντήσεις των οποίων παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Πρόκειται για αιτήματα που αφορούν:

-την άρση τηλεφωνικού απορρήτου,

-την ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων,

-την ειδική επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού,

και εργαστηριακές εξετάσεις DNA,

τα οποία αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να συμπληρώσουν το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.

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