Τρίπολη: Κέφι, χορός και ζωντάνια στην αναβίωση του εθίμου του Άη–Γιάννη του Κλήδονα

Στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Κωνσταντίνου, στην Τρίπολη, άναψε η μεγάλη φωτιά και «ξύπνησαν» μνήμες

Newsbomb

Τρίπολη: Κέφι, χορός και ζωντάνια στην αναβίωση του εθίμου του Άη–Γιάννη του Κλήδονα
ΕΛΛΑΔΑ
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Μία όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική και συμμετοχή του κόσμου χάρισε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου (Ματζαγρά) στην Τρίπολη, αναβιώνοντας το έθιμο του Άη–Γιάννη του Κλήδονα το βράδυ της Τρίτης (23/06).

Με άρτια προετοιμασία από τους διοργανωτές και τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου, τόσο από τον Άγιο Κωνσταντίνο, όσο και την ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης, η καλοκαιρινή βραδιά κύλησε σε γιορτινό κλίμα, γεμάτη κέφι, διασκέδαση και παραδοσιακό γλέντι.

Το έθιμο του Άη–Γιάννη του Κλήδονα παραμένει ζωντανό και ιδιαίτερα αγαπητό, καθώς συνδυάζει συμβολικές και διαχρονικές παραδόσεις, όπως το κάψιμο των στεφανιών, τα άλματα πάνω από τις φωτιές για καλή τύχη και τα παραδοσιακά τραγούδια που συνοδεύουν τη γιορτή. Πρόκειται για ένα έθιμο που φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους, διατηρώντας αναλλοίωτο το πνεύμα της λαϊκής παράδοσης.

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