Έλληνας γιατρός χειρούργησε ασθενή από την Κίνα - Η πρώτη τηλεχειρουργική επέμβαση στη χώρα

Ο καθηγητής Ιατρικής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε τη ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως από την πόλη Γουχάν της Κίνας, περίπου 8.000 χιλιόμετρα μακριά από τον ασθενή

Snapshot Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση στην Ελλάδα, με τον χειρουργό να βρίσκεται 8.000 χιλιόμετρα μακριά στην Κίνα.

Η επέμβαση βασίστηκε σε αποκλειστικές δικτυακές γραμμές υψηλής ταχύτητας και οπτικές ίνες για άμεση και αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Στην Αθήνα υπήρχε πλήρως στελεχωμένη ιατρική ομάδα για άμεση επέμβαση σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η τηλεϊατρική προχωρά από τη διαγνωστική στη θεραπευτική φάση, επιτρέποντας χειρουργικές επεμβάσεις εξ αποστάσεως με ρομποτικά συστήματα.

Η Ελλάδα έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά στις παγκόσμιες ιατρικές τεχνολογικές εξελίξεις, διαθέτοντας υψηλού επιπέδου ιατρικό προσωπικό και υποδομές. Snapshot powered by AI

Μια νέα σελίδα στην ιστορία της ελληνικής ιατρικής γράφτηκε πριν από λίγες ημέρες, καθώς πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση στη χώρα μας. Ένας ασθενής με καρκίνο του προστάτη χειρουργήθηκε στην Αθήνα, ενώ ο χειρουργός βρισκόταν περίπου 8.000 χιλιόμετρα μακριά, στην πόλη Ουχάν (Γουχάν) της Κίνας.

Την πρωτοποριακή επέμβαση, που αφορούσε ριζική προστατεκτομή, πραγματοποίησε ο καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ευάγγελος Λιάτσικος, αξιοποιώντας προηγμένα ρομποτικά συστήματα και ειδικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

«Σαν να βρισκόμουν δίπλα στον ασθενή»

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews, ο κ. Λιάτσικος χαρακτήρισε την εμπειρία ως μια εντυπωσιακή τεχνολογική εξέλιξη. «Είναι πραγματικά μοναδικό να βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να χειρουργείς έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε άλλη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης δεν παρατηρήθηκε καμία αισθητή καθυστέρηση στη μετάδοση των εντολών προς το ρομποτικό σύστημα. «Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση. Ήταν σαν να βρισκόμουν ακριβώς δίπλα στον ασθενή», τόνισε.

Πώς εξασφαλίστηκε η άμεση σύνδεση Ελλάδας – Κίνας

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η επιτυχία της επέμβασης βασίστηκε σε ειδικές αποκλειστικές δικτυακές γραμμές υψηλής ταχύτητας.

Όπως εξήγησε, οι κινεζικές υποδομές είχαν εξασφαλίσει τη σύνδεση από την Ουχάν έως τη Φρανκφούρτη, ενώ από εκεί το δίκτυο συνέχιζε προς την Αθήνα μέσω οπτικών ινών.

Ο κ. Λιάτσικος υπογράμμισε ότι η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι αυτή που επιτρέπει πλέον την πλήρη αξιοποίηση των ρομποτικών συστημάτων στη χειρουργική.

«Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε εδώ και χρόνια. Σήμερα όμως τα δίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις εφαρμογές. Ο δορυφόρος πλέον υπολείπεται, ενώ οι συνδέσεις οπτικών ινών προσφέρουν τις απαραίτητες ταχύτητες και την απαιτούμενη αξιοπιστία», σημείωσε.

Η ομάδα ασφαλείας στην Αθήνα

Παρότι ο χειρουργός βρισκόταν στην Κίνα, στην Αθήνα υπήρχε πλήρως στελεχωμένη ιατρική ομάδα, έτοιμη να παρέμβει άμεσα σε περίπτωση οποιουδήποτε απρόοπτου περιστατικού.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι η παρουσία της τοπικής ομάδας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τέτοιου είδους επεμβάσεις. «Στην Αθήνα υπήρχε μια ομάδα που θα μπορούσε να αναλάβει αμέσως τον ασθενή αν συνέβαινε κάτι έκτακτο, όπως για παράδειγμα ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός ή μια σοβαρή διακοπή της σύνδεσης», ανέφερε.

Από την διαγνωστική στην θεραπευτική τηλεϊατρική

Ο κ. Λιάτσικος τόνισε ότι μέχρι σήμερα η τηλεϊατρική χρησιμοποιούνταν κυρίως για διαγνώσεις, συμβουλευτική και παρακολούθηση ασθενών. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επέμβαση αποδεικνύει ότι η τηλεϊατρική περνά πλέον σε ένα νέο στάδιο, αυτό της θεραπευτικής παρέμβασης.

«Αυτά κάποτε τα βλέπαμε μόνο στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά συστήματα είναι να μπορείς να εκπαιδεύεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδεύεις και παράλληλα να πραγματοποιείς επεμβάσεις από απόσταση. Αυτό είναι μόνο η αρχή», υπογράμμισε.

Ένα όραμα που ξεκίνησε από το πεδίο της μάχης

Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στην αρχική φιλοσοφία ανάπτυξης των ρομποτικών χειρουργικών συστημάτων. Όπως εξήγησε, τα πρώτα σχέδια των Αμερικανών κατασκευαστών προέβλεπαν τη δυνατότητα ένας γιατρός να χειρουργεί τραυματίες στρατιώτες σε πεδίο μάχης χωρίς να βρίσκεται ο ίδιος εκεί.

Η ιδέα αυτή παρέμενε για χρόνια δύσκολα εφαρμόσιμη λόγω των περιορισμών στη συνδεσιμότητα. Σήμερα όμως, χάρη στις νέες τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες, το όραμα αυτό αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα.

«Η συνδεσιμότητα ήταν το μεγάλο εμπόδιο. Πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικά εντυπωσιακή πραγματικότητα», σημείωσε.

Ο πρώτος ασθενής της νέας εποχής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο καθηγητής και στον ασθενή που συμμετείχε στην πρωτοποριακή διαδικασία. Όπως δήλωσε, ο ασθενής ήταν πλήρως ενημερωμένος για όλα τα δεδομένα της επέμβασης και αποδέχθηκε με ενθουσιασμό να συμμετάσχει σε αυτή τη σημαντική ιατρική πρωτιά.

«Ήταν πλήρως ενήμερος και ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, καθώς γνώριζε ότι συμμετείχε σε κάτι πρωτοποριακό», ανέφερε.

Οι τηλεχειρουργικές επεμβάσεις θα γίνουν καθημερινότητα

Ο Ευάγγελος Λιάτσικος εκτίμησε ότι παρόμοιες επεμβάσεις θα γίνονται ολοένα και συχνότερες τα επόμενα χρόνια.

Όπως είπε, η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται διεθνώς τον τελευταίο χρόνο, ενώ η συνεχής βελτίωση των δικτύων και των ρομποτικών συστημάτων αναμένεται να επιταχύνει την εξάπλωσή της.

«Στο μέλλον θα βλέπουμε πολύ συχνά τέτοιες επεμβάσεις. Η τηλεϊατρική δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο στη διάγνωση αλλά θα επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο στη θεραπεία», υποστήριξε.

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ιατρικής τεχνολογίας

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό και μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στις μεγαλύτερες τεχνολογικές εξελίξεις της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας.

«Η χώρα μας διαθέτει γιατρούς υψηλότατου επιπέδου. Η τεχνολογία δεν έχει σύνορα και ό,τι υπάρχει στο εξωτερικό μπορεί να υπάρχει και στην Ελλάδα», τόνισε.

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