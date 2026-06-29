Αχαρνών: Έκρηξη σε εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων

Snapshot Έκρηξη σημειώθηκε σε εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων στην οδό Αχαρνών, προκαλώντας υλικές ζημιές και μικρό κρατήρα.

Στο σημείο βρέθηκε βραδύκαυστο φιτίλι και σακούλα με εκρηκτική ύλη, υποδηλώνοντας στοχευμένη επίθεση.

Οι αρχές θεωρούν πιθανή σύνδεση της έκρηξης με υπόθεση εκβιασμού ή στοχευμένο χτύπημα.

Συλλέγονται στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των δραστών. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων στην οδό Αχαρνών.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έχει δημιουργηθεί μικρός κρατήρας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν βραδύκαυστο φιτίλι. Μέσα σε σακούλα βρέθηκε και εκρηκτική ύλη, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν στοχευμένη.

Την έρευνα για την υπόθεση αναμένεται να αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με υπόθεση εκβιασμού ή με στοχευμένο χτύπημα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

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