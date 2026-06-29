Έβρος: Αγνοείται 25χρονος Τούρκος από τον Δεκέμβριο - Η Interpol στις έρευνες

Snapshot Ο 25χρονος Τούρκος Ensar Cakır αγνοείται από τις 22 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του ποταμού Έβρου, κοντά στα σύνορα Ελλάδας

Τουρκίας.

Ο Ensar Cakır φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό Έβρο με βάρκα, αλλά από τότε δεν έχει εντοπιστεί.

Οι τουρκικές αρχές διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες στο νερό και στην ξηρά χωρίς να βρουν στοιχεία για την εξαφάνισή του.

Η Interpol έχει ενεργοποιηθεί με την έκδοση «κίτρινου δελτίου» για εξαφανισμένα άτομα, ενώ η οικογένεια συνεργάζεται με προξενικές αρχές και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Η αδελφή του εξαφανισμένου απευθύνει έκκληση για βοήθεια και ζητά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης για τον εντοπισμό του. Snapshot powered by AI

Από τις 22 Δεκεμβρίου 2025 αγνοείται ο 25χρονος Τούρκος υπήκοος Ensar Cakır, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή του ποταμού Έβρου.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, ο 25χρονος φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό Έβρο με βάρκα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με σκοπό να περάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η εξαφάνιση, βάσει των ίδιων πηγών, προσδιορίζεται κοντά στο χωριό Μπόζνα της Αδριανούπολης, απέναντι από τη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας, δίπλα στη λεγόμενη «Γέφυρα του ΝΑΤΟ» στον ποταμό Έβρο, σημείο που χαρακτηρίζεται ως πέρασμα παράτυπων διελεύσεων.

Παρά τις επίμονες έρευνες που διεξήχθησαν από τις τουρκικές αρχές τόσο στο νερό όσο και στην ξηρά για διάστημα 20 ημερών, οι οποίες μάλιστα επαναλήφθηκαν σε δεύτερο χρόνο, δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο.

Η υπόθεση έχει λάβει πλέον διεθνείς διαστάσεις, καθώς έχει ενεργοποιηθεί η Interpol με την έκδοση σχετικού «κίτρινου δελτίου» (Sarı Bulten) για εξαφανισμένα άτομα, ενώ η οικογένεια βρίσκεται σε επαφή με προξενικές αρχές και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Η αδελφή του Ensar Cakır απέστειλε επιστολή στο fonirodopis.gr, απευθύνοντας έκκληση για να βρεθεί ο αδελφός της.

Η επιστολή της Eylem Cakır

«Επείγουσα Έκκληση: 190 ημέρες αγωνίας για τον Ensar Cakır – Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας!

Σας απευθύνομαι για να ζητήσω τη βοήθειά σας σχετικά με την υπόθεση της εξαφάνισης του αδελφού μου, Ensar Çakır, ηλικίας 25 ετών.

Ο αδελφός μου αγνοείται από τις 22 Δεκεμβρίου 2025, στην περιοχή του ποταμού Έβρου (Meriç), κοντά στα σύνορα. Παρά τις επίμονες έρευνες και τις επίσημες αναφορές στις τουρκικές αρχές, δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε κανένα ίχνος του εδώ και 6 μήνες. Ο αδελφός μου αναζητείται επίσημα μέσω “κίτρινου δελτίου” (Sarı Bülten), ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα.

Ως αδελφή του, απευθύνομαι σε εσάς με την ελπίδα ότι η δημοσιοποίηση του θέματος και η βοήθειά σας θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό του. Είμαι στη διάθεσή σας για να σας παρέχω φωτογραφίες και οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είναι αναγκαία.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ευαισθησία και τη στήριξή σας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Με εκτίμηση,

Eylem Çakır

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0090 534 480 90 95».

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