Πλωτό… μποτιλιάρισμα έξω από το Μάτι: Οι κάτοικοι ξεσπούν για τα πλοία αρόδου – Στη Βουλή το θέμα

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία στο Μάτι η συστηματική παραμονή επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων αρόδο στα ανοιχτά του οικισμού, με κατοίκους να προχωρούν σε συλλογή υπογραφών και να ζητούν επίσημες απαντήσεις για τη νομιμότητα, τα όρια, τους περιβαλλοντικούς όρους και τη διάρκεια της πρακτικής.

Το θέμα έφτασε ήδη στη Βουλή, με σχετική ερώτηση του βουλευτή Στυλιανού Φωτόπουλου προς τον υπουργό Ναυτιλίας, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, στην απάντησή του προς τους πολίτες, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει Ειδικός Κανονισμός Λιμένα Ραφήνας που να ορίζει επίσημα χαρακτηρισμένη περιοχή αγκυροβολίας ή αναμονής επιβατηγών πλοίων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του.

Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, παρατηρείται συστηματική παραμονή επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων αρόδο στη θαλάσσια περιοχή έναντι της παραλίας του Ματιού, με την εικόνα αυτή να επαναλαμβάνεται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με ταυτόχρονη παρουσία ακόμη και τριών πλοίων. Η εικόνα αυτή, όπως υποστηρίζουν, δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα μεμονωμένο περιστατικό ή μια έκτακτη συνθήκη, αλλά ως μια πρακτική που φαίνεται να αποκτά μονιμότερα χαρακτηριστικά, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των πολιτών.

Οι κάτοικοι συνδέουν ευθέως το ζήτημα με την ποιότητα ζωής στην περιοχή, με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας για μικρά και μεγάλα σκάφη. Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας τους δεν βρίσκεται μόνο το ότι πλοία παραμένουν ανοιχτά του οικισμού, αλλά κυρίως το ότι, όπως λένε, δεν έχει παρουσιαστεί με σαφήνεια ποια διοικητική πράξη ή ποιο επιχειρησιακό πλαίσιο ρυθμίζει τη χρήση της συγκεκριμένης θαλάσσιας ζώνης.

Τι ζητούν οι κάτοικοι

Η πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, η οποία παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη και όχι συνδεδεμένη με κόμμα ή φορέα, έχει ως βασικό στόχο την αποστολή αιτήματος προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το υπουργείο Ναυτιλίας, τον Δήμο Μαραθώνα και κάθε άλλον αρμόδιο φορέα, ώστε να δοθούν επίσημα στοιχεία για το καθεστώς παραμονής των πλοίων αρόδο απέναντι από το Μάτι. Στο κείμενο της πρωτοβουλίας επισημαίνεται ότι το ζήτημα δεν αφορά απλώς μια εικόνα όχλησης, αλλά μια σειρά από ερωτήματα που σχετίζονται με τη νομική βάση της χρήσης της περιοχής, τα όρια του αγκυροβολίου, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις επιπτώσεις της πρακτικής αυτής.

Ειδικότερα, στην επιστολή που στηρίζουν οι υπογράφοντες πολίτες, ζητείται να δοθεί η διοικητική πράξη, η απόφαση ή το επιχειρησιακό σχέδιο βάσει του οποίου η θαλάσσια περιοχή έναντι της παραλίας του Ματιού χρησιμοποιείται ως περιοχή αγκυροβολίας ή αναμονής επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων. Ζητούν, επίσης, να γνωστοποιηθούν οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες και τα όρια της περιοχής, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πλοίων που μπορούν να παραμένουν εκεί, οι όροι λειτουργίας της, καθώς και αν πρόκειται για προσωρινό ή μόνιμο μέτρο και για πόσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να ισχύσει.

Η ανησυχία των κατοίκων επεκτείνεται και στο σκέλος της ευθύνης και της λογοδοσίας. Στο κείμενο των υπογραφών ζητείται να αποσαφηνιστεί ποιος φορέας έλαβε τη σχετική απόφαση, αλλά και ποιος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή και τον έλεγχο της πρακτικής. Παράλληλα, οι πολίτες ζητούν να πληροφορηθούν αν έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή άλλη τεχνική αξιολόγηση για τη συστηματική παραμονή επιβατηγών πλοίων αρόδο στην περιοχή και, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια μελέτη, με ποια τεκμηρίωση κρίθηκε ότι δεν ήταν αναγκαία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και το περιβάλλον. Οι κάτοικοι ζητούν να διευκρινιστεί αν υπάρχουν περιορισμοί για τη λειτουργία των κύριων μηχανών των πλοίων, για τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κατά τη διάρκεια της στάσης, για τις εκπομπές αερίων, τον θόρυβο, τη φωτορύπανση, αλλά και για τη μέγιστη διάρκεια παραμονής των πλοίων στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη. Τέλος, ζητούν να γίνει σαφές αν προβλέπεται αύξηση της χρήσης της περιοχής αυτής στο πλαίσιο του υφιστάμενου ή μελλοντικού σχεδιασμού, του λεγόμενου Master Plan, του λιμένα Ραφήνας.

Η δήλωση υπογραφών: https://forms.gle/1Eie8usEx7heA1Tu5

Η δήλωση Μπομπόνη στο Newsbomb

Σε δήλωσή του στο Newsbomb, ο Πολιτικός Μηχανικός Τάσος Μπομπόνης αναδεικνύει ως κομβικό στοιχείο το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται συστηματική παραμονή επιβατηγών πλοίων αρόδο έναντι της παραλίας του Ματιού και εξηγεί ότι ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ζητηθούν επίσημα στοιχεία από όλους τους αρμόδιους φορείς για τη νομική βάση της χρήσης της περιοχής, τα όρια του αγκυροβολίου, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις. Ξεκαθαρίζει ακόμη ότι η πρωτοβουλία είναι ανεξάρτητη και δεν συνδέεται με πολιτικό κόμμα ή φορέα, επιχειρώντας να δώσει στο εγχείρημα καθαρά χαρακτήρα τοπικής, θεσμικής και τεκμηριωμένης παρέμβασης.

Σημαντικό στοιχείο της τοποθέτησής του είναι ότι, κατά τον ίδιο, η υπόθεση δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μια αντιπαράθεση εντυπώσεων, αλλά σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης πραγματικών δεδομένων. Σε σχετική ανάρτηση που περιλαμβάνεται στο υλικό των υπογραφών, ο Τάσος Μπόμπονης αναφέρει ότι μετά την παρατήρηση τριών επιβατηγών πλοίων αρόδο ανοιχτά της παραλίας στο Μάτι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με το Λιμεναρχείο Ραφήνας και η ενημέρωση που δόθηκε ήταν ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται λόγω έλλειψης διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού στο λιμάνι της Ραφήνας.

Μάλιστα, καλεί τους κατοίκους να συμβάλουν στη συγκέντρωση στοιχείων, αναρτώντας φωτογραφίες και βίντεο των πλοίων, αναφέροντας το σημείο λήψης, την ημερομηνία και την ώρα, αλλά και, όπου είναι δυνατόν, μια εκτίμηση της απόστασης από την ακτή ή στοιχεία από εφαρμογές εντοπισμού θέσης πλοίων. Όπως υπογραμμίζει, ο στόχος είναι ο δημόσιος διάλογος να στηριχθεί σε αξιόπιστα δεδομένα και όχι σε υποθέσεις, ώστε το αίτημα των κατοίκων να είναι όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένο απέναντι στις αρμόδιες αρχές.

Η ερώτηση Φωτόπουλου στη Βουλή

Το ζήτημα πήρε γρήγορα και κοινοβουλευτική διάσταση, καθώς στις 24 Ιουνίου 2026 ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής Στυλιανός Φωτόπουλος κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο κείμενο της παρέμβασής του επισημαίνεται ότι δεκάδες κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής ενημερώνουν για τη συστηματική παραμονή επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων αρόδο έναντι της παραλίας του Ματιού, με ταυτόχρονη παρουσία ακόμη και τριών πλοίων, και ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που φέρονται να έλαβαν οι κάτοικοι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, η πρακτική αποδίδεται στην έλλειψη διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού στο λιμάνι της Ραφήνας.

Ο βουλευτής συνδέει το θέμα με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία του τοπικού θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τον τρόπο λειτουργίας ενός δημόσιου λιμένα, τονίζοντας ότι χρειάζονται σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται ανεκτή αυτή η πρακτική. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η παράτασή της επί μακρόν προκαλεί εύλογες ανησυχίες για υποβάθμιση τόσο του θαλάσσιου περιβάλλοντος όσο και της καθημερινότητας στην παράλια περιοχή.

Στα οκτώ ερωτήματα που θέτει προς τον υπουργό, ο κ. Φωτόπουλος ζητεί ουσιαστικά τις ίδιες κρίσιμες διευκρινίσεις που ζητούν και οι κάτοικοι: τη διοικητική βάση της απόφασης, τα όρια της περιοχής, τον μέγιστο αριθμό πλοίων, τους όρους λειτουργίας, τη χρονική διάρκεια του μέτρου, τον υπεύθυνο δημόσιο φορέα, την ύπαρξη περιβαλλοντικής μελέτης ή τεχνικής αξιολόγησης, τους τυχόν περιορισμούς σε μηχανές, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, καυσαέρια, θόρυβο και φωτορύπανση, καθώς και το αν υπάρχει πρόβλεψη παράτασης της χρήσης της περιοχής στο πλαίσιο του Master Plan του λιμένα Ραφήνας.

Η απάντηση του Λιμεναρχείου Ραφήνας

Στην απάντησή του προς τους πολίτες, με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2026, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας αναφέρει ρητά ότι δεν υφίσταται Ειδικός Κανονισμός Λιμένα Ραφήνας που να ορίζει επίσημα χαρακτηρισμένη περιοχή αγκυροβολίας ή αναμονής επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του. Η διατύπωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που θέτουν οι κάτοικοι για το αν υπάρχει σαφώς θεσμοθετημένη περιοχή αναμονής ανοιχτά του Ματιού.

Το ίδιο έγγραφο σημειώνει ότι η Λιμενική Αρχή Ραφήνας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα. Ωστόσο, αμέσως μετά ξεκαθαρίζει ότι η διαχείριση θέσεων ελλιμενισμού και η παροχή σχετικών υπηρεσιών εμπίπτει στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης του λιμένα, δηλαδή του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του.

Με άλλα λόγια, το Λιμεναρχείο ουσιαστικά δηλώνει ότι δεν είναι αρμόδιο να τοποθετηθεί περαιτέρω επί των ζητημάτων που θέτουν οι πολίτες και κοινοποιεί το έγγραφο στον ΟΛΡ Α.Ε. για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες. Αυτή ακριβώς η τοποθέτηση, όμως, φαίνεται να τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο τη συζήτηση, καθώς αφήνει ανοιχτό το κρίσιμο ερώτημα για το ποιος ακριβώς έλαβε την απόφαση ή με ποιον πρακτικό και θεσμικό τρόπο διαμορφώθηκε η σημερινή κατάσταση ανοιχτά του Ματιού.

Για τους κατοίκους στο Μάτι, το βασικό ζητούμενο είναι να δοθούν καθαρές απαντήσεις: αν υπάρχει σχέδιο, ποιος το αποφάσισε, υπό ποιους όρους λειτουργεί, πόσο θα διαρκέσει και ποιες ασφαλιστικές δικλίδες έχουν προβλεφθεί για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Μέχρι να υπάρξουν αυτές οι απαντήσεις, η εικόνα των πλοίων αρόδο ανοιχτά του οικισμού αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί αντιδράσεις και να διατηρεί το θέμα ψηλά στην τοπική αλλά και την πολιτική ατζέντα.