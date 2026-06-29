Σοκαριστικό θέαμα: Ταύρος σε αμόκ ποδοπάτησε 25χρονο αναβάτη - Βίντεο

Ένα σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που 25χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε από αφηνιασμένο ταύρο και ποδοπατήθηκε μπροστά σε εμβρόντητο κοινό, κατά τη διάρκεια διοργάνωσης rodeo στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης την Κυριακή.

Ο άνδρας φαίνεται πως χάνει τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν ακόμη πάνω στον μαινόμενο ταύρο, πιθανότατα αφού χτύπησε το κεφάλι του.

Το ζώο τίναζε τα πίσω πόδια του, τραντάζοντας τον αναβάτη, μέχρι που τον πέταξε από τη ράχη του και τον έριξε με δύναμη στο έδαφος.

Ωστόσο, το πόδι του άνδρα είχε παγιδευτεί στον αναβολέα, εγκλωβίζοντάς τον κάτω από το ζώο.

Οι θεατές άρχισαν να φωνάζουν έντρομοι βλέποντας το αφηνιασμένο ζώο να ποδοπατά και να σέρνει τον άνδρα στο έδαφος.

Αρκετοί διοργανωτές έτρεξαν μέσα στον χώρο για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τον άνδρα, ενώ ο ταύρος συνέχιζε να περιστρέφεται και να τον κλωτσά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Διαβάστε επίσης