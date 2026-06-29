Βίντεο από τεράστια έκρηξη στον νότιο Λίβανο – Το Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε σήραγγα της Χεζμπολάχ

Snapshot Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγεια σήραγγα μήκους 200 μέτρων της Χεζμπολάχ στο Ματζντάλ Ζουν του νότιου Λιβάνου, παρά την ισχύουσα εκεχειρία.

Η σήραγγα περιείχε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολεμικές κεφαλές, εκρηκτικά και φρεάτια εκτόξευσης, και είχε κατασκευαστεί με ιρανική τεχνογνωσία.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του βόρειου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε το χωριό ως βάση για επιθέσεις κατά κοινοτήτων της Γαλιλαίας.

Η επιχείρηση «Σοφ Πασούκ» στόχευσε σημαντικές στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ που είχαν κατασκευαστεί με ιρανική χρηματοδότηση και υποστήριξη, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το χωριό Ματζντάλ Ζουν στο νότιο Λίβανο, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε σήραγγα της Χεζμπολάχ μήκους 200 μέτρων. Η επίθεση σημειώθηκε παρά το πλαίσιο εκεχειρίας, που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

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Το υπόγειο δίκτυο μήκους 200 μέτρων στο Ματζντάλ Ζουν περιείχε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολεμικές κεφαλές, εκρηκτικά και φρεάτια εκτόξευσης με στόχο τον IDF και είχε κατασκευαστεί με ιρανική τεχνογνωσία και χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά κοινοτήτων της Γαλιλαίας, όπως μεταδίδουν ισραηλινά Μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του βόρειου Ισραήλ.

«Δυνάμεις της 551ης Ταξιαρχίας Μάχης και μονάδες της Γιάχαλόμ, υπό τη διοίκηση της 91ης Μεραρχίας, κατέστρεψαν υπόγεια διαδρομή στο χωριό Ματζντάλ Ζουν, τη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου», ανέφερε η μονάδα εκπροσώπησης Τύπου του IDF. Το συγκρότημα είχε κατασκευαστεί «με τεχνολογία και τεχνογνωσία που προερχόταν από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς», σύμφωνα με την ενημέρωση.

«Ο IDF θα συνεχίσει να επιχειρεί στη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου, να απομακρύνει κάθε απειλή για τις δυνάμεις του και δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να πλήξει τους πολίτες του Ισραήλ ή τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας», επισημάνθηκε στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, γνωστοποίησαν ότι η επιχείρηση με την ονομασία «Σοφ Πασούκ» κατέστρεψε υποδομές της Χεζμπολάχ κοντά στο Ματζντάλ Ζουν.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε το χωριό ως σημείο παρατήρησης και επιχειρησιακής ανάπτυξης, από όπου «εξαπέλυε» επιθέσεις εναντίον κοινοτήτων της Γαλιλαίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στο εσωτερικό της εγκατάστασης, οι ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι εντόπισαν οχυρωμένη υποδομή με θωρακισμένες πόρτες, τέσσερα φρεάτια εκτόξευσης και 12 δωμάτια για αποθήκευση όπλων και φιλοξενία μαχητών.

Μεταξύ των ευρημάτων, περιλαμβάνονταν δεκάδες αποσυναρμολογημένα drones, εξαρτήματα αεροσκαφών, πολεμικές κεφαλές και εκρηκτικά, σύμφωνα πάντα με τον IDF.

Ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε την εγκατάσταση ως «ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία της Χεζμπολάχ στην περιοχή», τονίζοντας ότι είχε κατασκευαστεί επί χρόνια με ιρανική χρηματοδότηση και υποστήριξη.

Πριν από την έκρηξη, οι περιφερειακές Αρχές στη Δυτική και Άνω Γαλιλαία είχαν ενημερώσει τους κατοίκους ότι αναμενόταν ισχυρός κρότος λόγω της επιχείρησης καταστροφής της υποδομής της Χεζμπολάχ.