Καύσωνας: Γέμισαν τα νεκροτομεία και τα γραφεία τελετών στο Παρίσι - «Στείλτε πιο μακριά τις σορούς»

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 85 τοις εκατό των θυμάτων ήταν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ την ίδια ώρα 74 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, με τους περισσότερους να είναι νέοι ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών

Μίλτος Τσεκούρας

Καύσωνας: Γέμισαν τα νεκροτομεία και τα γραφεία τελετών στο Παρίσι - «Στείλτε πιο μακριά τις σορούς»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το κύμα καύσωνα στη Γαλλία προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, με το 85% των θυμάτων να είναι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών.
  • Τα νεκροτομεία και τα γραφεία τελετών στο Παρίσι και την περιφέρεια Ιλ ντε Φρανς ξεπέρασαν τη χωρητικότητά τους, οδηγώντας σε μεταφορές σορών σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις.
  • Περιοχές όπως το Παρίσι, η Λιλ, η Ιλ ντε Φρανς και η Σεντρ Βαλ ντε Λουάρ επλήγησαν ιδιαίτερα, και εξετάζεται η χρήση επιπλέον χώρων ή ψυκτικών κοντέινερ για τη φύλαξη των σορών.
  • Από την έναρξη του καύσωνα, οι αρχές απαγόρευσαν 14 πολιτιστικές και 64 αθλητικές εκδηλώσεις, ενώ 109 θάνατοι στο Παρίσι συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.
  • Η Δημόσια Υγεία της Γαλλίας τόνισε την ανάγκη κοινωνικής υποστήριξης για απομονωμένα άτομα, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης καύσωνα.
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Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 85 τοις εκατό των θυμάτων ήταν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε όσους κατέληξαν στα σπίτια τους, κυρίως στην περιφέρεια Ιλ ντε Φρανς, η οποία περιλαμβάνει το Παρίσι και τα προάστιά του.

Την ίδια ώρα, τα νεκροτομεία στη γαλλική πρωτεύουσα έφτασαν στο όριο της χωρητικότητάς τους καθώς ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε ραγδαία. Ο Γκοτιέ Κατόν, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Υπηρεσιών Κηδειών, δήλωσε στο δίκτυο BFMTV ότι και τα δύο γραφεία τελετών της πόλης είναι πλέον πλήρη.

«Μπορεί να είχαμε εκπλαγεί στις αρχές της εβδομάδας, αλλά από την Πέμπτη τα πράγματα έχουν χειροτερέψει», δήλωσε ο Κατόν. Πρόσθεσε επίσης ότι τα γραφεία τελετών γύρω από το Παρίσι είναι εξίσου υπερπλήρη, με αποτέλεσμα να ζητείται από τις οικογένειες να μεταφέρουν τους αγαπημένους τους σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση. «Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε άλλη λύση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε πως το Παρίσι, η Λιλ, η Ιλ ντε Φρανς και η Σεντρ Βαλ ντε Λουάρ συγκαταλέγονται στις περιοχές που έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Σημείωσε μάλιστα ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι ίσως χρειαστεί να ανοίξουν επιπλέον κτίρια για τη φύλαξη των σορών ή να χρησιμοποιήσουν κοντέινερ με ψύξη, ακολουθώντας την πρακτική που είχε εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ ανέφερε στην εφημερίδα Le Parisien ότι 74 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, με τους περισσότερους να είναι νέοι ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών. Όπως τόνισε, τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά σημειώθηκαν σε ποτάμια, ρυάκια και λίμνες όπου η κολύμβηση απαγορεύεται και απουσιάζει η εποπτεία, ενώ ορισμένα από τα θύματα πνιγμού έχασαν τη ζωή τους από καρδιακή ανακοπή.

Ο υπουργός επισήμανε επιπλέον ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 14 απαγορεύσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 64 απαγορεύσεις αθλητικών εκδηλώσεων από την έναρξη του καύσωνα.

Από την πλευρά τους, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι 109 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Παρίσι μόνο το Σάββατο από αιτίες που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο συγκεκριμένος απολογισμός περιλαμβάνει αποκλειστικά τους θανάτους που καταγράφηκαν σε σπίτια και δημόσιους χώρους.

Μπροστά σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας έδωσε έμφαση στη σημασία της κοινωνικής υποστήριξης, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι ή βρίσκονται σε πλήρη απομόνωση. Ο οργανισμός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή η διαπίστωση λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης για μέτρα αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που είναι απομονωμένοι ή βιώνουν βαθιά μοναξιά, ακόμη και σε εξαιρετικά αστικοποιημένες περιοχές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θερμοκρασίες στη Γαλλία άρχισαν να υποχωρούν την Κυριακή, έπειτα από ένα πολυήμερο κύμα κατά το οποίο πολλές περιοχές κατέγραψαν μέγιστες τιμές άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

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