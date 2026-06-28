Γαλλία: Μετά τον καύσωνα, καταιγίδες και χαλάζι - Κεραυνοί χτύπησαν τον Πύργο του Άιφελ

- Κεραυνοί χτύπησαν τον Πύργο του Άιφελ, προκαλώντας εντυπωσιακό φωτισμό, ενώ βίντεο της στιγμής κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο

Μιχάλης Παπαδάκος

Γαλλία: Μετά τον καύσωνα, καταιγίδες και χαλάζι - Κεραυνοί χτύπησαν τον Πύργο του Άιφελ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γαλλία αντιμετώπισε ισχυρές καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα μετά από ημέρες καύσωνα, κυρίως στις βόρειες περιοχές.
  • Κεραυνοί χτύπησαν τον Πύργο του Άιφελ, προκαλώντας εντυπωσιακό φωτισμό, ενώ βίντεο της στιγμής κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.
  • Οι καταιγίδες προκάλεσαν τραυματισμούς, υλικές ζημιές, πτώσεις δέντρων, πλημμύρες και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά.
  • Πολλά νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ εκκενώθηκε προληπτικά φεστιβάλ 2.900 ατόμων στον νομό Σομ χωρίς τραυματισμούς.
  • Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για νέα επιδείνωση των καιρικών συνθηκών με έντονα φαινόμενα από τα Πυρηναία έως το Κεντρικό Οροπέδιο.
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Μετά από αρκετές ημέρες έντονης ζέστης, η Γαλλία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρές καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν τραυματισμούς, σημαντικές υλικές ζημιές και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να επιμένουν στα βορειοανατολικά.

Όπως μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της βόρειας Γαλλίας, είχε τεθεί από τα ξημερώματα της Κυριακής σε πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες.

Κεραυνοί και χαλάζι σάρωσαν το Παρίσι

Βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που κεραυνός χτυπά τον Πύργο του Άιφελ, με τη στιγμή να έχει καταγραφεί από πολλές λήψεις.

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Στον νομό Νορ οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνολικά 405 επεμβάσεις, κυρίως για την απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν σε δρόμους και για πλημμυρισμένες κατοικίες. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

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Στον νομό Αιν, οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από ανέμους που ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ οι κεραυνοί προκάλεσαν την εκδήλωση πολλών πυρκαγιών. Παράλληλα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες άφησαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως και 56.000 νοικοκυριά. Από αυτά, περίπου 28.000 εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης το πρωί της Κυριακής. Η πυροσβεστική υπηρεσία του νομού πραγματοποίησε 118 επιχειρήσεις μέσα στη νύχτα, ενώ καταγράφηκαν και πολλές πτώσεις δέντρων.

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Στον γειτονικό νομό Σομ, οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση του φεστιβάλ Retro C Trop, όπου βρίσκονταν περίπου 2.900 άτομα. Παρά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν οι πτώσεις δέντρων, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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Συνολικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, 46 νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες, από τη Χώρα των Βάσκων έως τις βόρειες περιοχές της Γαλλίας. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι αναμένεται νέα επιδείνωση των καιρικών συνθηκών το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται από τα Πυρηναία έως το Κεντρικό Οροπέδιο.

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