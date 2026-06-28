Σε κλοιό καύσωνα η Ευρώπη: 1.000 θάνατοι στη Γαλλία - 6 άνθρωποι πνίγηκαν στη Σλοβακία

Νέοι κάνουν βουτιές σε κανάλια για να δροσιστούν την ώρα που το Παρίσι μαστίζεται από ακραία υψηλές θερμοκρασίες

Snapshot Ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει προκαλέσει ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε Δανία, Γερμανία και Τσεχία, με θερμοκρασίες έως 41,5 βαθμούς Κελσίου στη Γερμανία.

Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί 1.000 θάνατοι πάνω από το κανονικό από τις 24 Ιουνίου, κυρίως σε άτομα άνω των 65 ετών, με αύξηση 40% των θανάτων στο σπίτι.

Έξι άνθρωποι πνίγηκαν σε πισίνες και λίμνες κοντά στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας την Παρασκευή και το Σάββατο.

Τα Βαλκάνια βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό καύσωνα, με θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο.

Περίπου 193 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, με τον καύσωνα να μετακινείται προς τη βορειοανατολική Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Ο ακραίος καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη μετά την Γαλλία και την Ισπανία το φαινόμενο έχει μεταφερθεί σε Δανία, Γερμανία και Τσεχία. Ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα στη Γαλλία αφορά πλέον μόνο το απώτατο ανατολικό τμήμα της χώρας όπου και εκεί αναμένεται να αρθεί το βράδυ.

Τα ιστορικά ρεκόρ ήρθαν το ένα μετά το άλλο χθες Σάββατο: η Δανία δεν είχε βιώσει ποτέ τόσο υψηλές θερμοκρασίας από τότε που άρχισαν να κρατούνται μετεωρολογικά στοιχεία το 1874, με τη θερμοκρασία να φθάνει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Τσεχία, η θερμοκρασία κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ της φθάνοντας τους 40,6 βαθμούς Κελσίου. Η Γερμανία κατέγραψε επίσης το Σάββατο νέο ρεκόρ με τη θερμοκρασία να φθάνει στους 41,5 βαθμούς.

Τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με υπολογισμούς του AFP, μία αύξηση σε σχέση με την Παρασκευή καθώς ο καύσωνας μετακινείται προς τη βορειοανατολική Ευρώπη.

Στη Γαλλία 1.000 νεκροί - 6 πνιγμοί στη Σλοβακία

Από τις 24 Ιουνίου, χίλιοι θάνατοι πέραν του κανονικού έχουν ήδη καταγραφεί στη Γαλλία, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας, που προέβλεψε ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Το φαινόμενο πλήττει κυρίως ανθρώπους άνω των 65 ετών, ανέφερε η Santé publique France, που σημειώνει επίσης την αύξηση κατά 40% των θανάτων στο σπίτι.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή και το Σάββατο σε πισίνες ή λίμνες στην περιοχή της Μπρατισλάβας, σύμφωνα με τη σλοβακική αστυνομία.

Τα Βαλκάνια σε κόκκινο συναγερμό

Τα Βαλκάνια πλήττονται με τη σειρά τους από τον καύσωνα από το Σάββατο, με ολόκληρη την κροατική πλευρά της Αδριατικής να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό.

Καθώς από σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να φθάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τα διάφορα εθνικά μετεωρολογικά ινστιτούτα, η περιοχή αναμένεται να υποφέρει από τις υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

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