Ρέθυμνο: Μπήκε ανάποδα στον ΒΟΑΚ και έβλεπε τα αυτοκίνητα να έρχονται κατά πάνω της
Toν απόλυτο τρόμο έζησαν διερχόμενοι οδηγοί στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο ύψος του Ρεθύμνου, με ένα όχημα να μπαίνει για μερικά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Όπως διακρίνεται και στο βίντεο το άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην έξοδο της γέφυρας του Ατσιποπούλου, σε ένα σημείο που είχε αυξημένη κίνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γουινέα: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε τροχαίο
23:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από επεισόδιο στη Νικοπόλη
22:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κάσο
18:24 ∙ LIFESTYLE
Παραιτήθηκε ο Βασίλης Χιώτης από το Ραδιόφωνο και τον όμιλο του ΣΚΑΪ
18:15 ∙ LIFESTYLE