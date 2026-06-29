Λευκάδα: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται η 50χρονη που χτυπήθηκε από βράχο στο κεφάλι

Snapshot Μία 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τραυματίστηκε σοβαρά στη Λευκάδα όταν αποκολλήθηκε βράχος και έπεσε στο κεφάλι της.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και υποβάλλεται σε χειρουργείο για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο του ατυχήματος υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες που υπέστησαν μικροτραυματισμούς, οι οποίοι δεν κρίνονται σοβαροί.

Το περιστατικό συνέβη στους καταρράκτες του Νυδρίου, όπου η γυναίκα βρισκόταν με την παρέα της. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρεται η 50χρονη Ελληνοβρετανίδα που χτυπήθηκε στο κεφάλι από βράχο που αποκολλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στους καταρράκτες στο Νυδρί.

Οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη στο νοσοκομείο της Λευκάδας για να καταφέρουν να την ισορροπήσουν μετά από χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

Όπως αναφέρει το ilefkada.gr, η γυναίκα φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε μετά την επέμβαση. Οι γιατροί έκριναν λόγω της κατάστασης της υγείας της ότι πρέπει να μεταφερθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για το λόγο αυτό μεταφέρεται στο ΚΑΤ, καθώς η Μονάδα των Ιωαννίνων είναι κλειστή για τις καθιερωμένες εργασίες φροντίδας της.

Το χρονικό του σοβαρού τραυματισμού της 50χρονης

Η 50χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) ενλώ βρισκότανμαζί με την παρέα της στους καταρράκτες στο Νυδρί, όταν βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της με αποτέλεσμα να την τραυματιστεί σοβαρά.

Η γυνακα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση και υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

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