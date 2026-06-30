Ξαφνικό μπουρίνι στην Κέρκυρα έριξε ιστιοφόρο στα βράχια - Δείτε εικόνες

Snapshot Ξαφνικό μπουρίνι στην Κέρκυρα προκάλεσε την πρόσκρουση ιστιοφόρου στα βράχια κοντά στο λιμάνι του φρουρίου, στο Μανδράκι.

Το σκάφος υπέστη σημαντικές ζημιές στη γάστρα και στα εξωτερικά του συστήματα, χωρίς όμως να βυθιστεί.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ανάγκη άμεσης διάσωσης επιβαινόντων.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και αναμένεται λεπτομερής έλεγχος του σκάφους όταν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Ξαφνικό μπουρίνι έπληξε την Κέρκυρα, προκαλώντας αναστάτωση στους ναυτιλλομένους στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ισχυροί άνεμοι και η απότομη αλλαγή του καιρού παρέσυραν αγκυροβολημένο ιστιοφόρο, το οποίο «ξεσύρθηκε» από την άγκυρά του και προσέκρουσε στα βράχια.

Το σκάφος βρισκόταν αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι του φρουρίου, στο Μανδράκι, σημείο όπου συχνά δένουν ιστιοφόρα και μικρά σκάφη αναψυχής. Από την πρόσκρουση στα βράχια, το ιστιοφόρο δεν έχει βυθιστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι έχει υποστεί σημαντικές ζημιές στην γάστρα και στα εξωτερικά του συστήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς επιβαινόντων ή για ανάγκη άμεσης διάσωσης, καθώς οι συνθήκες παραμένουν υπό παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο κυρίως για υλικές ζημιές, ενώ αναμένεται να γίνει λεπτομερής έλεγχος του σκάφους μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.