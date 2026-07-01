Snapshot Το Νότιο Αιγαίο διεκδικεί τον τίτλο της Παγκόσμιας Γαστρονομικής Περιφέρειας για το 2028 μέσω υποψηφιότητας στο Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας (IGCAT).

Η περιοχή είχε ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019 και υποστηρίζει τη γαστρονομία με χρηματοδότηση φεστιβάλ και ενσωμάτωση στον τουρισμό και την εκπαίδευση.

Υποστηρίζεται από δώδεκα φορείς από Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, με έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εξουσιοδότηση στον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το σχέδιο για το 2028 περιλαμβάνει πάνω από 50 δράσεις που εστιάζουν σε γαστρονομικές διαδρομές, πολιτιστικές εμπειρίες, μείωση αποβλήτων και ενίσχυση αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

Η υποψηφιότητα προωθεί ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέει τοπική παραγωγή, πολιτισμό, βιοποικιλότητα και τουρισμό με στόχο διεθνή αναγνώριση. Snapshot powered by AI

Μία θέση στην Παγκόσμια Γαστρονομία διεκδικεί το Νότιο Αιγαίο, καταθέτοντας υποψηφιότητα για τη διάκριση από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), για το 2028.

Το Ινστιτούτο ανακήρυξε τα νησιά του νοτίου Αιγαίου ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019 και τώρα διεκδικούν έναν παγκόσμιο τίτλο, σχεδόν μία δεκαετία αργότερα. Σύμφωνα με την περιφέρεια, πρόκειται για μία στρατηγική που έχει ξεκινήσει από το 2014 και επιδιώκει τη στήριξη των τοπικών παραγωγών, των σεφ αλλά και της γαστρονομίας της περιοχής.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερα από 40 γαστρονομικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις και η νησιώτικη κουζίνα ενσωματώθηκε στον σχεδιασμό για τον τουρισμό, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα, υποστηρίζεται η ανάδειξη 50 κατοικημένων νησιών της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συμμετοχή φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την υποβολή της υποψηφιότητας και εξουσιοδότησε τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Τη διεκδίκηση στηρίζει ευρεία συμμαχία δώδεκα φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Στην Περιφερειακή Επιτροπή Φορέων συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Ρόδου, Κω και Σαντορίνης, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, καθώς και η Ένωση Οινοποιών Αμπελουργών Νησιών Αιγαίου.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε ότι η γαστρονομία των νησιών αποτελεί έκφραση της ιστορίας, της παράδοσης και της φιλοξενίας του αρχιπελάγους, υπογραμμίζοντας πως η νέα υποψηφιότητα δεν αφορά μόνο μια διεθνή διάκριση, αλλά και τη δέσμευση για καινοτομία, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης.

Οι γαστρονομικοί στόχοι

Το σχέδιο για το 2028 περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δράσεις και πρωτοβουλίες, με έμφαση στις γαστρονομικές διαδρομές, στις πολιτιστικές εμπειρίες ανά νησί, στη μείωση των αποβλήτων μέσω του προγράμματος «Gastro Zero Waste», στην ενίσχυση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, στις εκπαιδευτικές δράσεις για νέους και επαγγελματίες, στην καταγραφή της γαστρονομικής κληρονομιάς και στη συνεργασία μεταξύ νησιωτικών περιφερειών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας, το Νότιο Αιγαίο φιλοδοξεί να αποτελέσει διεθνές πρότυπο νησιωτικής γαστρονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, προβάλλοντας ένα μοντέλο που συνδέει την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό, τη βιοποικιλότητα και τον τουρισμό, με στόχο να κατακτήσει τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028.

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