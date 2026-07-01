Φωτιά σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
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