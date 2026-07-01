Φωτιά σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.