Φωτιά σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα

Newsbomb

Φωτιά σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στη Ριτσώνα Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

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