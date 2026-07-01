Χαλάνδρι: «Καβάτζα» ναρκωτικών σε σπίτι - Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οικογενειακό κύκλωμα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 729,8 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και όπλα

Χαλάνδρι: «Καβάτζα» ναρκωτικών σε σπίτι - Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οικογενειακό κύκλωμα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συλλαμβάνοντας έξι άτομα σε επιχείρηση στο Χαλάνδρι.
  • Ο 25χρονος ηγέτης του κυκλώματος συντόνιζε τις ενέργειες και καθοδηγούσε συγγενικά του μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά από το σπίτι τους.
  • Κατασχέθηκαν συνολικά 729,8 γραμμάρια κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, όπλα, μετρητά και εξοπλισμός για τη διακίνηση.
  • Το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 111 αγοραπωλησίες ναρκωτικών από τον Μάιο του 2023 με διακριτούς ρόλους και ιεραρχική δομή.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, όπλα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Snapshot powered by AI

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε αναπτύξει δράση στη διακίνηση ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας (29/6).

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι, στην οποία συμμετείχε και ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα ηλικίας 19, 23, 25, 56 και 62 ετών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 729,8 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και όπλα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο 25χρονος που φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, τα μέλη της οργάνωσης συνδέονταν μεταξύ τους με οικογενειακούς δεσμούς. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο τρόπος δράσης

Από την αστυνομική έρευνα και την αξιολόγηση πληροφοριών διαπιστώθηκε ότι από τον Μάιο του τρέχοντος έτους οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε οργανωμένο κύκλωμα με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και σταθερή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Επικεφαλής της ομάδας φέρεται να ήταν ο 25χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών, δίνοντας εντολές και καθορίζοντας τον τρόπο δράσης των υπολοίπων μελών, τα οποία ήταν συγγενικά του πρόσωπα.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είναι ότι χρησιμοποιούσαν την οικία τους στο Χαλάνδρι ως χώρο αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών. Ο αρχηγός κατηύθυνε τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία αναλάμβαναν την προμήθεια και διάθεση των ουσιών είτε μέσα από το σπίτι-«ορμητήριο», είτε μέσω οχημάτων της οικογένειας, πραγματοποιώντας παραδόσεις σε προκαθορισμένα σημεία χωρίς άμεση επαφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 111 περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών στην Αττική.

Κατά την έρευνα στην οικία των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 47 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)
  • 682,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • 30 ναρκωτικά δισκία
  • 600 ευρώ σε μετρητά
  • μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών
  • ένας μεταλλικός τρίφτης
  • δύο αεροβόλα όπλα
  • τρεις γεμιστήρες αεροβόλων
  • δύο μαχαίρια
  • πέντε κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ζευγάρι σκαρφάλωσε και αρραβωνιάστηκε στην κορυφή του Empire State Building – Βίντεο

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Σκυλιά επιτέθηκαν σε έγκυο, αναγκάζοντας τους γιατρούς να προκαλέσουν τοκετό

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία των τραυματιών

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Καβάτζα» ναρκωτικών σε σπίτι - Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οικογενειακό κύκλωμα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο εναντίον... Apple: Γιατί ο τεχνολογικός γίγαντας απειλείται με πρόστιμα εκατομμυρίων

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «vagina club» των δισεκατομμυριούχων» - Η πιο παράξενη ελίτ για τη σεξουαλική υγεία

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για Σγουρό μετά το on air επεισόδιο: «Ως εδώ με την υποκρισία»

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε μία ημέρα - Μάχη σε επτά μέτωπα ταυτόχρονα

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Ακραίος καύσωνας απειλεί τις ΗΠΑ ενόψει των εορτασμών της 4ης Ιουλίου

20:21LIFESTYLE

Κρίνο & Αγκάθι: Το καθηλωτικό τρέιλερ και η αποκάλυψη των ηθοποιών

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Βουνό» φαρμάκων βρέθηκε στο δωμάτιο του Ιταλού και της Μαρίας - Νέα δεδομένα στο διπλό φονικό

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας – Οι Αμερικανοί σκέφτονται να αποσύρουν στρατεύματα

20:07ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση στις 14 Ιουλίου

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα: Σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά - Εκκενώνονται οικισμοί, κάηκε σπίτι

20:00ΥΓΕΙΑ

Μελέτη έδειξε ότι η μελατονίνη μπορεί να ανακουφίσει τον χρόνιο μυοσκελετικό πόνο

19:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: «Το σπίτι είχε πουληθεί μάλλον από τη μαφία», λέει η αδελφή της 50χρονης Γιου Τινγκ

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα: «Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων»

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 20χρονη γυμνάστρια υπέστη εγκαύματα σε χειρουργείο για αφαίρεση κύστης κόκκυγα, καταγγέλλει ιατρικό λάθος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα: Σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά - Εκκενώνονται οικισμοί, κάηκε σπίτι

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα: «Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Βουνό» φαρμάκων βρέθηκε στο δωμάτιο του Ιταλού και της Μαρίας - Νέα δεδομένα στο διπλό φονικό

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: «Το σπίτι είχε πουληθεί μάλλον από τη μαφία», λέει η αδελφή της 50χρονης Γιου Τινγκ

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 20χρονη γυμνάστρια υπέστη εγκαύματα σε χειρουργείο για αφαίρεση κύστης κόκκυγα, καταγγέλλει ιατρικό λάθος

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

18:03ΚΟΣΜΟΣ

«Χωρίς εγκέφαλο, καρδιά, πνεύμονες...»: Θάνατος μυστήριο ναυτικού στη Βενεζουέλα, έλειπαν όργανά του

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα

16:22LIFESTYLE

«Grand Hotel» και «Παιχνίδια εκδίκησης»: Φινάλε για τις σειρές του ΑΝΤ1

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - Βίντεο

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο - Η πολυκατοικία είχε ξεκινήσει να παίρνει κλίση από την προηγούμενη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ