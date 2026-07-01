Χαλάνδρι: «Καβάτζα» ναρκωτικών σε σπίτι - Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οικογενειακό κύκλωμα

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συλλαμβάνοντας έξι άτομα σε επιχείρηση στο Χαλάνδρι.

Ο 25χρονος ηγέτης του κυκλώματος συντόνιζε τις ενέργειες και καθοδηγούσε συγγενικά του μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά από το σπίτι τους.

Κατασχέθηκαν συνολικά 729,8 γραμμάρια κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, όπλα, μετρητά και εξοπλισμός για τη διακίνηση.

Το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 111 αγοραπωλησίες ναρκωτικών από τον Μάιο του 2023 με διακριτούς ρόλους και ιεραρχική δομή.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, όπλα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε αναπτύξει δράση στη διακίνηση ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας (29/6).

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι, στην οποία συμμετείχε και ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα ηλικίας 19, 23, 25, 56 και 62 ετών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 729,8 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και όπλα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο 25χρονος που φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, τα μέλη της οργάνωσης συνδέονταν μεταξύ τους με οικογενειακούς δεσμούς. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο τρόπος δράσης

Από την αστυνομική έρευνα και την αξιολόγηση πληροφοριών διαπιστώθηκε ότι από τον Μάιο του τρέχοντος έτους οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε οργανωμένο κύκλωμα με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και σταθερή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Επικεφαλής της ομάδας φέρεται να ήταν ο 25χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών, δίνοντας εντολές και καθορίζοντας τον τρόπο δράσης των υπολοίπων μελών, τα οποία ήταν συγγενικά του πρόσωπα.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είναι ότι χρησιμοποιούσαν την οικία τους στο Χαλάνδρι ως χώρο αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών. Ο αρχηγός κατηύθυνε τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία αναλάμβαναν την προμήθεια και διάθεση των ουσιών είτε μέσα από το σπίτι-«ορμητήριο», είτε μέσω οχημάτων της οικογένειας, πραγματοποιώντας παραδόσεις σε προκαθορισμένα σημεία χωρίς άμεση επαφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 111 περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών στην Αττική.

Κατά την έρευνα στην οικία των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

47 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

682,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

30 ναρκωτικά δισκία

600 ευρώ σε μετρητά

μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

πλήθος νάιλον συσκευασιών

ένας μεταλλικός τρίφτης

δύο αεροβόλα όπλα

τρεις γεμιστήρες αεροβόλων

δύο μαχαίρια

πέντε κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.