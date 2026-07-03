Υπό έλεγχο η φωτιά στα Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα

Άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής

Παναγιώτης Βελισσάρης

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Κανάλια Μουζακίου της Καρδίτσας.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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