Υπό έλεγχο η φωτιά στα Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Κανάλια Μουζακίου της Καρδίτσας.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.