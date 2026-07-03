Κόρινθος: Φωτιά στο Σπαθοβούνι - Μήνυμα από το 112 - Βίντεο - Εικόνες
Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες - Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα
Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοπονησσου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Στις 17:00 εκδηλώθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.