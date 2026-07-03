Φωτιά στο Μενίδι: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης, συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026

Σε μία ώρα, η φωτιά οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

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