Φωτιά στο Μενίδι: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για φωτιά που ξέσπασε στις Αχαρνές.
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής.
Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης, συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σε μία ώρα, η φωτιά οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.
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