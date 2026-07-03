Σταθμός Λαρίσης: Άτομο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του - Εξετάζεται πτώση από μπαλκόνι

Snapshot Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πτώσης από όροφο ξενοδοχείου ή παρακείμενου κτηρίου.

Στο σημείο έχουν μεταβεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Πραγματοποιούνται έρευνες για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην ευρύτερη περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, στη συμβολή των οδών Νεοφύτου, Μεταξά και Δεληγιάννη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε πλησίον γνωστού ξενοδοχείου της περιοχής, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο πτώσης από όροφο, είτε του συγκεκριμένου ξενοδοχείου είτε παρακείμενου κτηρίου.

Στο σημείο έχουν μεταβεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού.

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