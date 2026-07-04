Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ με το θερινό πρόγραμμα

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς ενόψει καλοκαιριού

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ με το θερινό πρόγραμμα

Eurokinissi

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εφαρμόζεται θερινό πρόγραμμα σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με μειωμένη συχνότητα δρομολογίων έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.
  • Αυξάνεται η συχνότητα δρομολογίων στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.
  • Η γραμμή 122 θα λειτουργεί καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
  • Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των φοιτητικών γραμμών 242, 250 και Ε90 λόγω ολοκλήρωσης πανεπιστημιακών εξετάσεων.
  • Οι συχνότητες σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ προσαρμόζονται με βάση τη θερινή ζήτηση, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές μέσω εφαρμογών και ιστοσελίδων.
Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε η εφαρμογή του θερινού προγράμματος για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ), γεγονός που σημαίνει λιγότερο συχνά δρομολόγια για το επιβατικό κοινό.

Οι τροποποιήσεις αυτές γίνονται κάθε χρόνο λόγω της μειωμένης κίνησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και θα διαρκέσουν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η σταδιακή επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς.

Τι ισχύει για λεωφορεία και τρόλεϊ

Ο ΟΑΣΑ έχει ήδη ενεργοποιήσει την πρώτη φάση του καλοκαιρινού σχεδιασμού («Θερινό Ι»). Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί σταδιακά μέσα στον Ιούλιο, θα ισχύσει για όλο τον Αύγουστο, ενώ τα χειμερινά δρομολόγια θα επανέλθουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η μείωση των δρομολογίων δεν αφορά το σύνολο των γραμμών:

  • Ενίσχυση δρομολογίων: Αυξάνεται η συχνότητα στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.

  • Γραμμή 122 (Βάρκιζα – Στ. Αργυρούπολη): Η συγκεκριμένη καλοκαιρινή γραμμή για τις παραλίες θα λειτουργεί πλέον καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα.

  • Αναστολή γραμμών: Λόγω της ολοκλήρωσης των πανεπιστημιακών εξετάσεων, σταματούν προσωρινά τη λειτουργία τους οι φοιτητικές γραμμές 242, 250 και Ε90.

Για τις καθημερινές αλλαγές και την ακριβή ώρα διέλευσης των οχημάτων, οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ ή την ιστοσελίδα telematics.oasa.gr.

Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Η ΣΤΑΣΥ προσαρμόζει επίσης τις συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς με βάση τη θερινή ζήτηση:

  • Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι συρμοί διέρχονται ανά 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές.

  • Γραμμή 2 (Μετρό): Τις ώρες αιχμής (07:00 - 19:00) τα δρομολόγια γίνονται ανά 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.

  • Γραμμή 3 (Μετρό): Λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών, ισχύει ειδικό καθεστώς. Οι συρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί (ώρες αιχμής) και ανά 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα.

  • Τραμ: Τα δρομολόγια εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

Οι αρμόδιοι συγκοινωνιακοί φορείς θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις επαρκούν για την καλοκαιρινή κίνηση, ωστόσο συνιστούν στους επιβάτες να ελέγχουν τακτικά για τυχόν έκτακτες τροποποιήσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:23TRAVEL

ΕΟΤ: Roαd Show της Ελλάδας σε πέντε γερμανικές πόλεις - Υψηλό το ενδιαφέρον για τον τουρισμό

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ: Είναι εθισμένοι στον πόλεμο - Ομάδα σφαγέων

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η τρίτη δόση

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Τι μέρα «πέφτει» ο Δεκαπενταύγουστος - Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια φωτιά στη βόρεια Πορτογαλία, επιχειρούν 1.000 πυροσβέστες

19:01ΥΓΕΙΑ

Ποια αναψυκτικά διαίτης επηρεάζουν τον εγκέφαλο, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

19:00ΥΓΕΙΑ

Γυαλιά ηλίου: Από τα οπτικά και στα… σούπερ μάρκετ - Τι σημαίνει το σήμα CE στα γυαλιά «μαϊμού»

18:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που «χτυπούσε» κοσμηματοπωλεία στην Αττική – Εννέα συλλήψεις, λεία 370.000 ευρώ

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 82χρονη μετά από παράσυρση

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Αστυνομικός υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών - Ενιχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής - Ήχησε το 112, επιχειρούν και εναέρια

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ανεμοστρόβιλος φωτιάς μαίνεται στη ζώνη αποκλεισμού του Τσέρνομπιλ

18:00ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ο εγγονός του Γιώργου Ζαμπέτα συνεχίζει την ραπ τέχνη του παππού του - «Ήταν ο πρώτος διδάξας στην Ελλάδα»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ με το θερινό πρόγραμμα

17:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης με λεία άνω των 120.000 ευρώ

17:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Χάος στο Λονδίνο με οπαδούς της Αιγύπτου και την αστυνομία - Σκαρφάλωσαν σε λεωφορείο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

22 χρόνια από το έπος του Euro 2004: Τι θυμούνται οι Έλληνες από το καλοκαίρι που πανηγύριζε η χώρα

17:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Συνελήφθη αλλοδαπός που θα «πλημμύριζε» το νησί με κάθε είδους ναρκωτικό

17:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αχαρνές: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. –14 συλλήψεις και ξήλωμα 715 μέτρων καλωδίων για ρευματοκλοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Το άγνωστο ραντεβού με δύο Αλβανούς, απόστρατο αστυνομικό και ιερέα λίγες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών - Ενιχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Είχαν σταλεί 11 ειδοποιήσεις σε 1 λεπτό από συναγερμό», λέει ένοικος της πολυκατοικίας - Το σύστημα συναγερμού κατέγραψε την κατάρρευση

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός

14:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ακραίοι καύσωνες - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός - «Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο», λέει ο Γεωργιάδης

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής - Ήχησε το 112, επιχειρούν και εναέρια

21:42LIFESTYLE

Η «Νταίζη» των «Ντιουκς» σε σπάνια έξοδο στο Χόλιγουντ - H φαντασίωση των '80s στα 72 της

16:25LIFESTYLE

Τίνα Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: Η πρώτη του κουβέντα ήταν «σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου»

18:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που «χτυπούσε» κοσμηματοπωλεία στην Αττική – Εννέα συλλήψεις, λεία 370.000 ευρώ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονική «παράσταση» της συζύγου: Τον σκότωσε και τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου, αλλά τον έψαχνε 45 ημέρες

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: «Λήστεψαν το Πράσινο Ακρωτήριο» - Αντιδράσεις για το γκολ της Αργεντινής

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα επηρεάσει το Super El Niño τον χειμώνα στην Ελλάδα - Πρόγνωση ECMWF, CanSIPS και CFS

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στην Κατερίνη: «Άκουσα ένα μπαμ και την είδα νεκρή» - Πώς σκοτώθηκε η 50χρονη

15:46ΑΠΟΨΕΙΣ

Την λένε Θέκλα και αρνήθηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα!

19:00ΥΓΕΙΑ

Γυαλιά ηλίου: Από τα οπτικά και στα… σούπερ μάρκετ - Τι σημαίνει το σήμα CE στα γυαλιά «μαϊμού»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Αστυνομικός υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ