Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 8 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Ιουλίου
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ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Ελεύθερος Τύπος: Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων

Εστία: Υπεκλίθη στον σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F–35

Η Καθημερινή: «Ύμνοι» και υποσχέσεις για τα F–35

Τα Νέα: Πολλές υποσχέσεις, σόου και παζάρια

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου

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