Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 8 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Ελεύθερος Τύπος: Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων
Εστία: Υπεκλίθη στον σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F–35
Η Καθημερινή: «Ύμνοι» και υποσχέσεις για τα F–35
Τα Νέα: Πολλές υποσχέσεις, σόου και παζάρια
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου
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