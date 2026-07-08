Χαρδαλιάς: «Η θωράκιση της Αττικής είναι για εμάς ζήτημα ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή»

Νέο κρίσιμο αντιπλημμυρικό έργο στον Δήμο Βάρης–Βούλας – Βουλιαγμένης, με προϋπολογισμό 2,58 εκατ. ευρώ

Μιχάλης Παπαδάκος

Χαρδαλιάς: «Η θωράκιση της Αττικής είναι για εμάς ζήτημα ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Υπογράφηκε σύμβαση για νέο αντιπλημμυρικό έργο στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης προϋπολογισμού 2,58 εκατ. ευρώ με διάρκεια 24 μηνών.
  • Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων και τεχνικών παρεμβάσεων σε περιοχές με προβλήματα συσσώρευσης νερών.
  • Η Περιφέρεια Αττικής έχει δρομολογήσει το 60% των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων με συνολικά 55 έργα και 9 παρεμβάσεις έως το 2027.
  • Μέσα στο 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση σημαντικών έργων διευθέτησης ρεμάτων Κόρμπι και Χέρωμα – Μηλαδέζα με προϋπολογισμούς 26 και 21 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
  • Η αντιπλημμυρική θωράκιση θεωρείται ζήτημα ευθύνης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ανθεκτικότητα των πόλεων στην κλιματική κρίση.
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Ένα ακόμα μείζονος σημασίας αντιπλημμυρικό έργο στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά μαζί με τον δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, στο διοικητήριο της Περιφέρειας.

Πρόκειται για την εκτέλεση έργων αποχέτευσης ομβρίων σε σημεία της περιοχής Πανοράματος που δεν διέθεταν ανάλογες υποδομές, καθώς και την πραγματοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων σε κρίσιμες περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Βάρης και Βούλας. Το έργο, προϋπολογισμού 2,58 εκατ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας και έχει διάρκεια 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς: «Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής είναι για εμάς ζήτημα ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και την ανθεκτικότητα των πόλεών μας στην κλιματική κρίση. Ήδη το 60% των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων που έχουμε δεσμευτεί έχει δρομολογηθεί - σχεδόν στα μισά της θητείας μας - και έως τον Σεπτέμβριο του 2027 και τα 55 έργα και οι εννέα παρεμβάσεις θα έχουν προχωρήσει, με εξασφαλισμένους πόρους και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή του Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Και δεν μένουμε μόνο σε αυτό: μέσα στο 2027 ολοκληρώνουμε το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι, προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ - ένα έργο που για δεκαετίες ταλαιπωρήθηκε από καθυστερήσεις, αλλά πλέον προχωρά με αποφασιστικότητα. Παράλληλα, προχωράμε στο κρίσιμο έργο στο ρέμα Χέρωμα – Μηλαδέζα, ύψους 21 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική θωράκιση της περιοχής.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν έμπειρο και αποτελεσματικό συνεργάτη, τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή φιλοσοφία: έργα ουσίας, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς άλλες χαμένες δεκαετίες».

Από πλευράς του, ο κ. Κωνσταντέλλος δήλωσε: «Συνεχίζουμε, μαζί με την Περιφέρεια Αττικής, ένα πολύ συστηματικό και εντατικό έργο που θα ολοκληρώσει την υδραυλική θωράκιση που πρέπει να έχει μια σύγχρονη πόλη. Μια σύγχρονη πόλη σαν τον δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Εφόσον μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους πόρους που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, θα είμαστε σε θέση μέσα στην επόμενη διετία να έχουμε ολοκληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο, φιλόδοξο υδραυλικό έργο. Και αυτό, μέσα από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, αλλά κυρίως από μοχλεύσεις που η Περιφέρεια φροντίζει να έχει, όχι μόνο για τον δικό μας Δήμο, αλλά και για τους 66 Δήμους της Αττικής».

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Αποτελεσματική θωράκιση μιας εξαιρετικά ευαίσθητης περιοχής

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ουσιαστική ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής, με την κατασκευή νέων αγωγών ομβρίων και έργων υδροσυλλογής σε σημεία που έχουν καταγραφεί προβλήματα συσσώρευσης ομβρίων υδάτων. Οι εργασίες αφορούν ιδίως τις περιοχές Πανοράματος και Εξοχής της Δ.Ε. Βούλας, Νέας Καλύμνου Βούλας, Καμινίου Βάρκιζας και Ασυρμάτου Βάρης, όπου κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, έχουν παρατηρηθεί συχνά επιβαρύνσεις στο οδικό δίκτυο και τις γειτονικές ιδιοκτησίες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί δικτύο αγωγών και καναλιών υδροσυλλογής συνολικού μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων, καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια ενώ το νέο δίκτυο θα συνδεθεί με τους υφιστάμενους συλλεκτήρες ομβρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη παροχετευτικότητα και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Νίκος Βάσης, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής Μιλτιάδης Κύρκος και ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Γιώργος Ψαρομιχελάκης.

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