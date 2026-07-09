Νέο βίντεο με επικίνδυνη οδήγηση στον ΒΟΑΚ: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για προσπέραση

Snapshot Στον ΒΟΑΚγράφηκε επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή, με όχημα να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Η προσπέραση προκάλεσε απότομο φρενάρισμα άλλων οχημάτων και σχεδόν σύγκρουση με φορτηγάκι που κατάφερε να αποφύγει το ατύχημα.

Το περιστατικό δείχνει τον αυξανόμενο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων λόγω απερίσκεπτης οδήγησης στον ΒΟΑΚ, ειδικά σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Πρόσφατα, συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά για επικίνδυνη οδήγηση, αναδεικνύοντας το πρόβλημα των παράνομων και επικίνδυνων ελιγμών στην περιοχή.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τη μεγάλη κίνηση και τις υψηλές ταχύτητες που αναπτύσσονται στην εθνική οδό του ΒΟΑΚ. Snapshot powered by AI

Αδιανόητες καταστάσεις καταγράφηκαν για ακόμα μια φορά, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης με τους οδηγούς να πραγματοποιούν επικίνδυνες προσπεράσεις με κίνδυνο να προκαλέσουν ατύχημα.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που αποκάλυψε το zarpanews.gr, από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο σοβαρό ατύχημα εξαιτίας ασυνείδητου οδηγού ο οποίος θέλησε να πραγματοποιήσει προσπέραση πάνω σε στροφή.

Το βίντεο είναι σοκαριστικό και αποτυπώνει το πώς από μία απερισκεψία κάποιου να προκληθεί ένα τροχαίο με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, που κινούνταν προς Ρέθυμνο, μετά τον Άγιο Ραφαήλ, επιχειρεί να κάνει προσπέραση παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Ττην ώρα που από την απέναντι μεριά με κατεύθυνση προς Χανιά περνούσαν αυτοκίνητα, ενώ βρέθηκε μια ανάσα από φορτηγάκι, το οποίο πρόλαβε σε κλάσματα δευτερολέπτου να στρίψει για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Τα υπόλοιπα οχήματα φρενάρουν απότομα, για να αποφύγουν τον κίνδυνο σύγκρουσης, με τα υπόλοιπα οχήματα, αφού ήταν πολύ εύκολο να προκληθεί καραμπόλα, σε ένα σημείο του δρόμου μάλιστα που είναι εθνική οδός και αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες.

Δείτε το βίντεο:

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα ολοένα και συχνότερα έρχονται στο φως της δημοσιότητας βίντεο από την Κρήτη με οδηγούς που κινούνται στους δρόμους με κίνδυνο να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα.

Πριν από μερικές ημέρες, είχε συλληφθεί οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά, ενώ οι παράνομες προσπεράσεις και οι επικίνδυνοι ελιγμοί είναι καθημερινοί κυρίως στον ΒΟΑΚ, σε μια περίοδο μάλιστα που ο αριθμός των οχημάτων είναι μεγαλύτερος εξ αιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

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