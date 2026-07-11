Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης: Νέο 112 για εκκένωση προς Λαγκαδά - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Στη μάχη τέσσερα εναέρια μέσα
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Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί. Πλέον επιχειρούν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Νωρίτερα, εστάλη νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Λαγκαδά.
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