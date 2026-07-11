Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης: Νέο 112 για εκκένωση προς Λαγκαδά - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί. Πλέον επιχειρούν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκι, του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήμτα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026

Νωρίτερα, εστάλη νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Λαγκαδά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Πυρκαγιά στην περιοχή #Περιβολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαγκαδά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026

Διαβάστε επίσης