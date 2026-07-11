Συναγερμός στο «Θριάσιο»: Ξέσπασε φωτιά στο ισόγειο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε χώρο τουαλέτας στο ισόγειο του Νοσοκομείου «Θριάσιο» στην Ελευσίνα.

Η πυρκαγιά προκάλεσε πυκνούς καπνούς και οδήγησε σε προληπτική απομάκρυνση των πολιτών χωρίς να μετακινηθούν νοσηλευόμενοι.

Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα, περιορίζοντας τη φωτιά σε μικρή έκταση.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 στο ισόγειο του Νοσοκομείου «Θριάσιο» στην Ελευσίνα.

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χώρο τουαλέτας, προκάλεσε πυκνούς καπνούς, γεγονός που οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί η μετακίνηση νοσηλευόμενων ασθενών.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η εστία ήταν περιορισμένης έκτασης και η επέμβαση των δυνάμεων ήταν άμεση, αποτρέποντας τα χειρότερα. Για την κατάσβεση και τον εξαερισμό του κτηρίου κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός. Στο νοσοκομείο έχει ήδη μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης