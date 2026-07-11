Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Η φωτιά οριοθετήθηκε λίγη ώρα μετά την έναρξή της
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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:30 σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούσαν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για την ενίσχυση της προσπάθειας των επίγειων δυνάμεων.
Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να οριοθετηθεί περίπου 40 λεπτά μετά την έναρξή της.
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