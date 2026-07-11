Οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές στην Παραμυθιά - Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης

Είχαν σταλεί μηνύματα 112 στους κατοίκους για εκκένωση

Ανθή Κουρεντζή

Οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές στην Παραμυθιά - Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης

INTIME NEWS

ΕΛΛΑΔΑ
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Οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές που ξέσπασαν με διαφορά 20 λεπτών στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, το απόγευμα του Σαββάτου (11/7).

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λόγω επικινδυνότητας της πρώτης φωτιάς που έκαιγε κοντά σε κατοικημένη περιοχή στον Γαλατά, εστάλη στους κατοίκους μήνυμα 112 να εκκενώσουν και να κατευθυνθούν προς την περιοχή Καριώτη.

Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών. Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι εστίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε ύφεση η φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) στο Περιβολάκι Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο εκδόθηκε στις 15.27, που συνιστούσε αρχικά στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα πλησίον του οικισμού Περιβολάκι Θεσσαλονίκης.

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