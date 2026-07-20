Το πράσινο στην Αθήνα: Πόσα δέντρα χρειάζεται η πόλη για να γίνει πιο δροσερή;

Το αστικό πράσινο δεν αποτελεί πλέον μια αισθητική πολυτέλεια ούτε μια παρέμβαση που απλώς βελτιώνει την εικόνα μιας πόλης. Σήμερα αντιμετωπίζεται ως βασική υποδομή δημόσιας υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επισημαίνει ότι η αύξηση των χώρων πρασίνου στις πόλεις μπορεί να μειώσει τη φυσική θνησιμότητα σχεδόν κατά 1%, ενώ έχει αναπτύξει ακόμη και ειδικό εργαλείο – το GreenUr – που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να υπολογίζουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία περισσότερων πάρκων και δενδροστοιχιών.

Η σημασία αυτής της διαπίστωσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές πόλεις δοκιμάζονται από ολοένα συχνότερους και εντονότερους καύσωνες. Οι εικόνες από τη Δυτική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν επί αρκετές ημέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου και έθεσαν τις υγειονομικές αρχές σε κατάσταση επιφυλακής, υπενθύμισαν ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό σενάριο αλλά καθημερινότητα.

Για την Αθήνα, το ερώτημα δεν είναι αν χρειάζεται περισσότερο πράσινο. Είναι πόσο πράσινο χρειάζεται, πού πρέπει να βρίσκεται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να μειώσει πραγματικά τη θερμοκρασία και να προστατεύσει τους κατοίκους από τις ακραίες θερμικές συνθήκες.

Η Αθήνα στο επίκεντρο της αστικής υπερθέρμανσης

Η ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αστικής θερμικής νησίδας στη Μεσόγειο. Η πυκνή δόμηση, οι εκτεταμένες επιφάνειες από τσιμέντο και άσφαλτο, η περιορισμένη παρουσία μεγάλων δέντρων και η κυκλοφορία χιλιάδων οχημάτων δημιουργούν ένα περιβάλλον που απορροφά και αποθηκεύει θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να την αποδώσει αργά τη νύχτα.

Έτσι εξηγείται γιατί, ακόμη και όταν η θερμοκρασία υποχωρεί στην υπόλοιπη Αττική, πολλές συνοικίες της Αθήνας εξακολουθούν να παραμένουν αποπνικτικές μέχρι τα ξημερώματα. Η έλλειψη νυχτερινής δροσιάς δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο για την υγεία, ιδιαίτερα στις λεγόμενες «ευπαθείς ομάδες», τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά και όσους πάσχουν από καρδιοαναπνευστικά νοσήματα.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το περιβάλλον ευθύνεται συνολικά για σχεδόν έναν στους πέντε θανάτους στην Ευρώπη, γεγονός που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του αστικού σχεδιασμού στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο κανόνας 3-30-300 που αλλάζει τον τρόπο σχεδιασμού των πόλεων

Η απλή, πρώτη σκέψη είναι προφανής: Περισσότερα δέντρα σημαίνουν περισσότερη δροσιά.

Οι επιστήμονες, όμως, επισημαίνουν ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.

Ένα νεαρό δενδρύλλιο δεν προσφέρει την ίδια σκιά με έναν ώριμο πλάτανο ή μια μεγάλη χαρουπιά. Αντίστοιχα, εκατοντάδες δέντρα συγκεντρωμένα σε έναν μεγάλο χώρο πρασίνου δεν μπορούν να προστατεύσουν μια πυκνοδομημένη γειτονιά αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια η διεθνής επιστημονική κοινότητα εγκαταλείπει τον απλό δείκτη «δέντρα ανά κάτοικο» και στρέφεται σε δείκτες που αποτυπώνουν πόσο προσβάσιμο και λειτουργικό είναι το πράσινο μέσα στην πόλη.

Η σημαντικότερη ίσως διεθνής κατευθυντήρια οδηγία είναι πλέον ο κανόνας 3-30-300, που διατύπωσε ο Ολλανδός καθηγητής Cecil Konijnendijk και υιοθετείται από ολοένα περισσότερους οργανισμούς και δήμους διεθνώς.

Σύμφωνα με αυτόν,

κάθε κάτοικος θα πρέπει να μπορεί να βλέπει τουλάχιστον τρία δέντρα από το σπίτι ή τον χώρο εργασίας του,

κάθε γειτονιά θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 30% κάλυψη από την κόμη των δέντρων,

κάθε κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 300 μέτρων από έναν ποιοτικό χώρο πρασίνου.

Πρόκειται για έναν δείκτη που δεν εξετάζει μόνο πόσο πράσινο διαθέτει συνολικά μια πόλη, αλλά αν αυτό βρίσκεται εκεί όπου πραγματικά το χρειάζονται οι κάτοικοι.

Τα αποτελέσματα της πρώτης πανευρωπαϊκής αξιολόγησης μόνο αισιοδοξία δεν προκαλούν. Μελέτη του Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανέλυσε 862 ευρωπαϊκές πόλεις, έδειξε ότι μόλις 13,5% του αστικού πληθυσμού ζει σήμερα σε περιοχές που πληρούν και τα τρία κριτήρια του κανόνα 3-30-300, ενώ περίπου 21% των κατοίκων δεν καλύπτει ούτε ένα από αυτά.

Η ίδια μελέτη περιλαμβάνει και ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία για την ελληνική πρωτεύουσα. Η Αθήνα εμφανίζει ποσοστό συμμόρφωσης μόλις 3,3%, γεγονός που την κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων που αξιολογήθηκαν. Χειρότερες επιδόσεις καταγράφονται μόνο σε ελάχιστες πόλεις του ευρωπαϊκού Νότου, όπως το Παλέρμο και η Κόρδοβα.

Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι πόλεις της Νότιας Ευρώπης εμφανίζουν συστηματικά μικρότερη δενδροκάλυψη, λιγότερους προσβάσιμους χώρους πρασίνου και μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες ως προς την πρόσβαση στη φύση, σε σχέση με τις πόλεις της Βόρειας Ευρώπης. Χαρακτηριστικά, το Ελσίνκι εμφανίζει συμμόρφωση περίπου 57%, το Αμβούργο 55%, ενώ η Κρακοβία προσεγγίζει το 47%.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν ένα διαφορετικό μοντέλο πολεοδομικού σχεδιασμού, όπου το πράσινο δεν αντιμετωπίζεται ως το «υπόλοιπο» μετά την οικοδόμηση, αλλά ως βασική υποδομή της πόλης.

Η θερμοκρασία μπορεί να πέσει αρκετούς βαθμούς χάρη στα δέντρα

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η αξία ενός ώριμου δέντρου δεν περιορίζεται στην αισθητική. Η σκιά μειώνει σημαντικά τη θερμοκρασία των επιφανειών, ενώ τα δέντρα λειτουργούν σαν φυσικά «κλιματιστικά», απορροφώντας θερμότητα από το περιβάλλον.

Παράλληλα, περιορίζουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα, συγκρατούν αιωρούμενα σωματίδια, μειώνουν τον θόρυβο και δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τη σωματική άσκηση, την κοινωνική επαφή και την ψυχική υγεία.

Ο ΠΟΥ συνοψίζει πλέον όλα αυτά τα οφέλη σε μία φράση: οι χώροι αστικού πρασίνου αποτελούν βασικό εργαλείο πρόληψης νοσηρότητας και θνησιμότητας στις σύγχρονες πόλεις.

Δεκάδες επιστημονικές μελέτες έχουν ποσοτικοποιήσει τη συμβολή που μπορεί να έχουν τα δέντρα στη βελτίωση του μικροκλίματος μιας πόλης ή ακόμη και μιας αστικής γειτονιάς.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αύξηση της δενδροκάλυψης στις πόλεις μπορεί να μειώσει τη μέση θερμοκρασία του αέρα κατά περίπου 0,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε δρόμους και πλατείες με πυκνή σκίαση η τοπική μείωση μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 4 έως 5,9 βαθμούς Κελσίου τις θερμότερες ώρες της ημέρας. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες στην άσφαλτο ή στα πεζοδρόμια κάτω από τη σκιά ενός ώριμου δέντρου μπορεί να είναι ακόμη και δεκάδες βαθμούς χαμηλότερες από εκείνες μιας ακάλυπτης επιφάνειας. Τα δέντρα λειτουργούν, ουσιαστικά, ως φυσικά «κλιματιστικά» της πόλης. Η σκίαση περιορίζει την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ αποβάλλεται μέρος της θερμότητας προς την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα αισθητά πιο δροσερό μικροκλίμα.

Τα οφέλη αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην κατανάλωση ενέργειας. Λιγότερη θερμότητα στους δρόμους και στα κτίρια σημαίνει μικρότερη ανάγκη για κλιματισμό, άρα χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αύξηση δενδροκάλυψης στις ευρωπαϊκές πόλεις στο 30%, θα απέτρεπε 2.600 πρόωρους θανάτους

Το σημαντικότερο όμως όφελος αφορά τη δημόσια υγεία. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet και αξιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι αν οι ευρωπαϊκές πόλεις κατάφερναν να αυξήσουν τη δενδροκάλυψη στο 30%, θα μπορούσαν να αποτρέπονται περίπου 2.600 πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο που σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη.

Το συμπέρασμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι καύσωνες γίνονται ολοένα συχνότεροι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι η ζέστη προκαλεί περίπου 489.000 θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως, ενώ μόνο το καλοκαίρι του 2022 περισσότεροι από 61.600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, η θνησιμότητα που σχετίζεται με τη ζέστη στους ανθρώπους άνω των 65 ετών έχει αυξηθεί κατά περίπου 85% τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Από τις αποσπασματικές φυτεύσεις στις πράσινες υποδομές

Η Αθήνα διαθέτει ορισμένες περιοχές με σημαντικό πράσινο, όπως ο Εθνικός Κήπος, ο Λυκαβηττός, το Πεδίον του Άρεως, το Άλσος Συγγρού ή τα μεγάλα πάρκα των βορείων προαστίων. Την ίδια στιγμή, πυκνοδομημένες συνοικίες του κέντρου και των δυτικών περιοχών διαθέτουν ελάχιστη σκίαση, στενά πεζοδρόμια και περιορισμένους ελεύθερους χώρους.

Αυτό σημαίνει ότι δύο κάτοικοι της ίδιας πόλης μπορεί να βιώνουν εντελώς διαφορετικές θερμικές συνθήκες, ακόμη κι αν απέχουν μεταξύ τους λίγα χιλιόμετρα. Για τον λόγο αυτό, η χαρτογράφηση των θερμικών νησίδων και της δενδροκάλυψης αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο σχεδιασμού στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις.

Η εμπειρία δείχνει ότι η επιτυχία δεν μετριέται από τον αριθμό των δενδρυλλίων που φυτεύονται κάθε χρόνο. Πολλά νέα δέντρα χάνονται μέσα στα πρώτα χρόνια, είτε επειδή δεν ποτίζονται επαρκώς είτε επειδή φυτεύονται σε ακατάλληλα σημεία ή είδη που δεν αντέχουν στις νέες κλιματικές συνθήκες. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το ζητούμενο είναι η δημιουργία ώριμης δενδροκάλυψης. Ένα μεγάλο δέντρο με ανεπτυγμένη κόμη προσφέρει πολλαπλάσια σκίαση και οικολογικές υπηρεσίες σε σχέση με αρκετά μικρά δενδρύλλια. Παράλληλα, η επιλογή των ειδών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Οι νέες φυτεύσεις πρέπει να μπορούν να αντέξουν στις υψηλές θερμοκρασίες, στις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και στη μειωμένη διαθεσιμότητα νερού, χωρίς να απαιτούν υπερβολική άρδευση.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι πιο επιτυχημένες πόλεις δεν περιορίζονται σε συμβολικές δενδροφυτεύσεις. Στο Παρίσι δημιουργούνται συνεχώς νέοι «δροσεροί διάδρομοι», με χιλιάδες νέα δέντρα, σκιασμένες πλατείες και σχολικές αυλές που μετατρέπονται σε χώρους πρασίνου. Η Βαρκελώνη αναπτύσσει το δίκτυο των Superblocks, περιορίζοντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και απελευθερώνοντας χώρο για δέντρα, μικρά πάρκα και δημόσιους χώρους. Στο Μιλάνο, το πρόγραμμα ForestaMi έχει θέσει ως στόχο τη φύτευση εκατομμυρίων νέων δέντρων στη μητροπολιτική περιοχή μέχρι το 2030, ενώ η Βιέννη επενδύει συστηματικά σε σκίαση δρόμων, «πάρκα τσέπης» και νέες δενδροστοιχίες. Στην Αθήνα, αντίστοιχα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη του μητροπολιτικού πάρκου στο Ελληνικό, το οποίο θα έχει έκταση μεγαλύτερη από το Hyde Park του Λονδίνου και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ισοζύγιο πρασίνου της πρωτεύουσας.

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι ότι το πράσινο αντιμετωπίζεται ως κρίσιμη υποδομή, ισότιμη με τους δρόμους, τα δίκτυα μεταφορών ή τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το μεγάλο στοίχημα των επόμενων δεκαετιών

Δεν υπάρχει κάποιος διεθνής δείκτης που να ορίζει ότι μια πόλη χρειάζεται, για παράδειγμα, ένα δέντρο ανά πέντε ή ανά δέκα κατοίκους. Η ποιότητα του αστικού πρασίνου δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο με τον αριθμό των δέντρων. Αυτό που θεωρείται πλέον καθοριστικό είναι να αυξηθεί η κάλυψη από την κόμη των δέντρων, να περιοριστούν οι γειτονιές που στερούνται σκίασης και να εξασφαλιστεί ότι κάθε κάτοικος θα έχει εύκολη πρόσβαση σε έναν ποιοτικό χώρο πρασίνου.

Οι προβλέψεις για το κλίμα είναι σαφείς: Οι καύσωνες στη Μεσόγειο θα γίνουν συχνότεροι, μεγαλύτερης διάρκειας και εντονότεροι. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η ευρωπαϊκή περιφέρεια θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ οι θερμικοί κίνδυνοι αυξάνονται ταχύτερα από την ικανότητα πολλών πόλεων να προσαρμοστούν.

Για την Αθήνα, η ενίσχυση του αστικού πρασίνου δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντική πολιτική ούτε μια παρέμβαση αισθητικής αναβάθμισης. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν η πρωτεύουσα χρειάζεται περισσότερα δέντρα. Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο γρήγορα μπορεί να αποκτήσει το σωστό πράσινο, στα σωστά σημεία, πριν οι καύσωνες του μέλλοντος μετατρέψουν τη σκιά από ευχάριστη πολυτέλεια σε ζήτημα επιβίωσης.