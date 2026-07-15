Λατινοπούλου-Άργος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντος»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος ενήργησαν εντός των καθηκόντων τους.

Μιχάλης Παπαδάκος

Λατινοπούλου-Άργος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντος»
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος ενήργησαν εντός των καθηκόντων τους.
  • Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» χαρακτηρίζει απαράδεκτη την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών.
  • Ο δήμαρχος Άργους και ο προκάτοχός του εκφράζουν παρόμοια άποψη και επικρίνουν τη μητέρα του θύματος.
  • Η Λατινοπούλου υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί κινδύνευσαν όταν ο νεαρός προσπάθησε να τους εμβολίσει.
  • Ζητά αλλαγή του πλαισίου αστυνόμευσης αν δεν επιτρέπεται στα όργανα να προστατεύουν τη ζωή τους και των πολιτών.
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Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, τάσσεται στο πλευρό των αστυνομικών που πυροβόλησαν πισώπλατα και σκότωσαν τον 20χρονο Θοδωρή στο Άργος υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντος.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (15/7) στο Mega, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών και υποστήριξε πως «όλα έγιναν στο πλαίσιο του καθήκοντος».

Της ίδιας άποψης είναι και ο δήμαρχος του Άργους, Ιωάννης Μαλτέζος, αλλά και ο προκάτοχός του, Δημήτρης Καμπόσος. Μάλιστα, ο νυν δήμαρχος δεν δίστασε να ψέξει τη μητέρα του νεκρού παιδιού γιατί «το άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερο και να οδηγεί», ενώ βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, είπε χαρακτηριστικά: «Ένας αστυνομικός που μπαίνει στα σώματα ασφαλείας αυτό που θέλει είναι να προστατεύσει τη ζωή του πολίτη. Ότι πήγε να τους εμβολίσει το ακούσατε;

Πήγε να ξεφύγει. Αν δεν θέλετε όπλα για τους αστυνομικούς, να αλλάξει το πλαίσιο. Δεν απειλούνται όταν πήγε να τους εμβολίσει;

Πήγε να ξεφύγει, κινδύνευσε η ζωή των αστυνομικών. Όταν πήγε να τους εμβολίσει δεν υπήρχε κίνδυνος ζωής;

Αν δεν θέλει ο Μητσοτάκη να κάνουν οι αστυνομικοί το καθήκον τους, να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών και τις ζωές τους, αν πιστεύει ότι η ζωή των αστυνομικών έχει μικρότερη αξία, να τους δώσει λουλούδια και να τους πάρει τα όπλα», είπε συγκεκριμένα η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής».

Πρόσθεσε δε πως «προφανώς και είναι απαράδεκτη η προφυλάκιση (...) Δεν γίνεται ο αστυνομικός όταν κάνει το καθήκον του να είναι μονίμως απολογούμενος και μάλιστα προφυλακιστέος».

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