Ρέθυμνο: Όταν η δωρεάν υπαίθρια γυμναστική μετατρέπεται σε… εστία κινδύνου

Το Ρέθυμνο είναι μια πόλη η οποία προσφέρει στους κατοίκους τη δυνατότητα της δωρεάν υπαίθριας άθλησης αλλά δυστυχώς η εικόνα το τελευταίο διάστημα που παρουσιάζουν οι δομές, δεν είναι και οι καλύτερες.

Όσοι επιθυμούν να γυμναστούν ελεύθερα, έρχονται αντιμέτωποι με ξερά χόρτα, παραδομένα στη σκουριά και τη φθορά του χρόνου όργανα, με τα περισσότερα να αποτελούν εστία κινδύνου παρά άθλησης.

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