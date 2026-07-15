Ρέθυμνο: Πάρκαρε το αυτοκίνητό του πάνω στον πεζόδρομο, δίπλα στα τραπέζια
Μια φωτογραφία γεννάει έναν έντονο προβληματισμό για την οδηγική μας κουλτούρα
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Λένε πως μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις και στην προκειμένη περίπτωση μια φωτογραφία γεννάει έναν έντονο προβληματισμό για την οδηγική μας κουλτούρα.
Στο φωτογραφικό υλικό που έστειλε αναγνώστης στο DayNight, διακρίνουμε με τον πιο γλαφυρό τρόπο μια ακόμη κλασική ελληνική παθογένεια, η οποία δυστυχώς αποτελεί μια συνηθισμένη εικόνα από την καθημερινότητά μας.
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