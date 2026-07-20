Θεσσαλονίκη: Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 30χρονος οδηγός ΙΧ το οποίο πήρε φωτιά αφού έπεσε σε κολώνα

Snapshot Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενο χωράφι, όπου εκτινάχθηκε ο οδηγός και βρέθηκε απανθρακωμένος.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επιχείρησε άμεσα με 14 πυροσβέστες και 5 οχήματα, θέτοντας υπό έλεγχο τη φωτιά και εντοπίζοντας τη σορό του άνδρα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν ο 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού κοντά στα διόδια τού Ωραιοκάστρου.

Από την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα τυλίχθηκε στις φλόγες, η οποία εξαπλώθηκε και στο παρακείμενο χωράφι χαμηλής βλάστησης. Ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε στο χωράφι το οποίο πήρε φωτιά και δεν πρόλαβε να ξεφύγει

.Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 20.00 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Αφού έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο όχημα και το χωράφι, εντόπισαν εκτός του αυτοκινήτου την απανθρακωμένη σορό του άνδρα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε, σε πρανές οδού, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΙΧΕ όχημα και χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Εγνατίας οδού, στην θέση Μαυροχώματα, του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

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