Διακοπή κυκλοφορίας σε επαρχιακή οδό της Ψάθας λόγω μεταφοράς συντριμμιών του ελικοπτέρου

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στην επαρχιακή οδό Ψάθας – Αλεποχωρίου – Βιλίων, λόγω εργασιών για τη μεταφορά συντριμμιών ελικοπτέρου από το σημείο όπου βρίσκονται.

Πρόκειται για τα συντρίμμια του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στο δυστύχημα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η διακοπή αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και εφαρμόζεται στο τμήμα της επαρχιακής οδού από το ύψος της διασταύρωσης για Μυτικά έως το κατάστημα με την επωνυμία «Agora Psatha».

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα παραμείνει διακομμένη και στα δύο ρεύματα στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές εργασίες. Οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίσουν πιθανές καθυστερήσεις και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτική διαδρομή.