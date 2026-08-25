Μείωση 35% στις μεταναστευτικές ροές και αύξηση στις επιστροφές το τελευταίο 12μηνο

Snapshot Οι αφίξειςναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 35% το δωδεκάμηνο από 1 Αυγούστου 2025 έως 31 Ιουλίου 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Το πρώτο επτάμηνο του 2026 οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% το πρώτο επτάμηνο του 2026, με τις αναγκαστικές επιστροφές να αυξάνονται κατά 35%.

Το ποσοστό αναγνώρισης αιτήσεων ασύλου μειώθηκε στο 37% το πρώτο επτάμηνο του 2026. Snapshot powered by AI

Σημαντική μείωση στις αφίξεις μεταναστών καταγράφεται το τελευταίο δωδεκάμηνο στην Ελλάδα, ενώ την ίδια περίοδο αυξήθηκαν οι επιστροφές και μειώθηκε το ποσοστό αναγνώρισης αιτήσεων ασύλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα, από την 1η Αυγούστου 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 41.998 αφίξεις, έναντι 61.112 που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο δωδεκάμηνο, από την 1η Αυγούστου 2024 έως την 1η Αυγούστου 2025.

Πρόκειται για 19.114 λιγότερες αφίξεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 35%.

Μειωμένες κατά 25% οι ροές το πρώτο επτάμηνο του 2026

Η πτωτική τάση στις μεταναστευτικές ροές αποτυπώνεται και στα στοιχεία για το πρώτο επτάμηνο του 2026. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αφίξεις κατά την περίοδο αυτή ήταν μειωμένες κατά 25% σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025.

Τα στοιχεία δείχνουν, επομένως, ότι η μείωση δεν περιορίζεται μόνο στη σύγκριση των δύο τελευταίων δωδεκαμήνων, αλλά συνεχίζεται και μέσα στο 2026.

Αυξήθηκαν οι επιστροφές

Την ίδια στιγμή, αύξηση καταγράφεται στις επιστροφές. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, το σύνολο των επιστροφών αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις αναγκαστικές επιστροφές, οι οποίες σημείωσαν άνοδο κατά 35%. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η εικόνα του πρώτου επταμήνου του 2026 χαρακτηρίζεται τόσο από μειωμένες αφίξεις όσο και από αυξημένο αριθμό επιστροφών.

Στο 37% το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου

Παράλληλα, σημαντική μεταβολή καταγράφεται και στο ποσοστό αναγνώρισης των αιτήσεων ασύλου.

Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 37%, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στη συνολική εικόνα που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, με τις μεταναστευτικές ροές να εμφανίζονται μειωμένες, τις επιστροφές να αυξάνονται και το ποσοστό αναγνώρισης αιτήσεων ασύλου να υποχωρεί.

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