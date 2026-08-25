Φωτιά στο Λαύριο: «Η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη, απειλήθηκαν σπίτια» λέει ο δήμαρχος

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο κινείται προς κατοικημένες περιοχές λόγω ισχυρών ανέμων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 70 πυροσβέστες, εναέρια μέσα, εθελοντές και δυνάμεις του Δήμου Λαυρεωτικής.

Δεν έχει καταγραφεί καταστροφή κατοικίας, ενώ δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης πέραν των οδηγιών μέσω 112.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενταγμένη στην κατηγορία κινδύνου 3. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο, το οποίο κινείται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ των περιοχών Βρωμοπούσι και Τσονίμα και, λόγω των ισχυρών ανέμων, κατευθύνεται προς τους οικισμούς Τριχαντιέρα και Σπηλιαζέζα.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς ανέφερε ότι «η πυρκαγιά έχει απειλήσει σπίτια, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει καταγραφεί κάποια καταστροφή κατοικίας». Όπως σημείωσε, «η φωτιά καίει σε πευκόφυτη περιοχή, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4-5 μποφόρ»

«Η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, εξηγώντας ότι στο σημείο επιχειρούν εναέρια μέσα, ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και δυνάμεις του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο κ. Λουκάς τόνισε επίσης ότι «στην περιοχή υπάρχει πολύς καπνός, ενώ διευκρίνισε πως δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης κατοικιών, πέραν των οδηγιών που έχουν σταλεί μέσω του 112 προς τους πολίτες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν εθελοντές και ο Δήμος Λαυρεωτικής με υδροφόρες.

Στις 15:56 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στις 16:09 εστάλη νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Λαυρίου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς έχει ενταχθεί στην κατηγορία κινδύνου 3.