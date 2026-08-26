Ταχιάος: Τον Μάιο του 2027 η παράδοση του FlyOver - Πάνω από 60% η πρόοδος του έργου

Snapshot Η παράδοση του έργου FlyOver Θεσσαλονίκης προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2027, χωρίς περιθώριο νωρίτερης ολοκλήρωσης.

Η κατασκευαστική πρόοδος του έργου έχει ξεπεράσει το 60% και εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Το έργο είναι σύνθετο και περιλαμβάνει υπερυψωμένη λεωφόρο μήκους 7,6 χλμ, εννέα ανισόπεδους κόμβους, τρεις νέες σήραγγες και σημαντικές τεχνικές κατασκευές.

Προέκυψαν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες, όπως καθίζηση σε περιοχή με χωματερή, που αύξησαν το κόστος και προκάλεσαν καθυστερήσεις, με τις επιπλέον δαπάνες να καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ με ανάδοχο την κοινοπραξία ΑΒΑΞ-Μυτιληναίος και περιλαμβάνει 30ετή σύμβαση κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης. Snapshot powered by AI

Τον Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του Flyover ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Ταχιάος υπογραμμίζει ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής «πολύ γρήγορους» και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός, που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης.

Στο ερώτημα εάν το Flyover θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027 ή εάν υπάρχει περιθώριο να ολοκληρωθεί νωρίτερα, ο υφυπουργός τονίζει: «Τον Μάιο του 2027. Το νωρίτερα μόνο το επιδιώξαμε, το προσπαθήσαμε. Εγώ μάλλον το αποκλείω. Νομίζω ότι ο Μάιος του ’27 είναι η καταληκτική ημερομηνία, αυτή η οποία εξαρχής είχε προγραμματιστεί», σημειώνει.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, το οποίο όμως εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. «Δεν είναι εύκολο έργο -το βλέπετε και μόνοι σας-, αλλά είναι ένα έργο το οποίο τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πάνω από 60% η πρόοδο

Ο κ. Ταχιάος επιβεβαιώνει ότι η κατασκευαστική πρόοδος του Flyover έχει πλέον ξεπεράσει το 60%. «Το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό πάνω από 60%», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι η εικόνα του εργοταξίου αλλάζει πλέον με τρόπο που γίνεται καθημερινά ορατός στους οδηγούς που χρησιμοποιούν την Περιφερειακή Οδό. «Μου λένε όλοι ότι εντυπωσιάζονται από το ότι περνώντας από τον Περιφερειακό κάθε μέρα βλέπουν ότι το έργο αποκτά και μία διαφορετική μορφή. Βλέπουν κάτι καινούργιο», σημειώνει.

Κατά τον ίδιο, η εμφανής πρόοδος του έργου έχει λειτουργήσει και ως «αντίβαρο» στην ταλαιπωρία που προκαλούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. «Νομίζω ότι αυτό είναι και εκείνο το οποίο έχει διασώσει το ίδιο το έργο από τη γνωστή -εντός εισαγωγικών- γκρίνια, που εν προκειμένω δεν θα ήταν και αδικαιολόγητη, για το γεγονός ότι υπάρχει μία καθυστέρηση στην κυκλοφορία στον Περιφερειακό, μία αναστάτωση», υπογραμμίζει.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημειώνει ότι το έργο σήμερα εξελίσσεται με «ταχύτατους ρυθμούς», επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα είναι η ασφαλής και πλήρης λειτουργία του νέου οδικού άξονα. «Είναι πολύ σημαντικό αυτό, για να παραδώσουμε έναν δρόμο ο οποίος θα είναι και ασφαλής και απολύτως λειτουργικός και κυρίως για να αποσυμφορήσει τη Θεσσαλονίκη από μποτιλιαρίσματα, τα οποία είναι απολύτως ανεπιθύμητα και τα οποία εκνευρίζουν πάρα πολύ και τους οδηγούς», τονίζει.

Τα καλούπια, οι νέες γέφυρες και η «μάχη» με τον χρόνο

Στην εικόνα του εργοταξίου ξεχωρίζουν πλέον τα διαφορετικά μέτωπα κατασκευής, με τα χαρακτηριστικά καλούπια να βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. «Μπλε καλούπι, πορτοκαλί καλούπι, όλα δουλεύουν κανονικά. Δουλεύουν ασταμάτητα και ακούραστα. Τρέχουν», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ταχιάος, σημειώνοντας ότι τα εντυπωσιακά μέτωπα δεν περιορίζονται μόνο στα συγκεκριμένα τμήματα. «Νομίζω ότι δεν είναι αυτά μόνο τα τμήματα του έργου τα οποία αναπτύσσονται εντυπωσιακά. Οι γέφυρες καινούργιες οι οποίες γίνονται το ίδιο», αναφέρει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη γέφυρα Πανοράματος, αλλά και σε ακόμη ένα σημαντικό τεχνικό έργο, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. «Τρέχουμε για να παραδώσουμε το συντομότερο δυνατόν και τη γέφυρα του Πανοράματος και τους δύο ξεχωριστούς κλάδους/καταστρώματα -ένα ανά κατεύθυνση. Αυτά είναι βήματα τα οποία δεν είναι εύκολα, είναι πολύ δύσκολα, αλλά προχωρούν με ρυθμούς ταχύτατους», λέει.

Οι τεχνικές «εκπλήξεις» που αύξησαν το κόστος

Σε ό,τι αφορά το κόστος, ο κ. Ταχιάος εξηγεί ότι το Flyover, ως έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενο, ενώ κατά την κατασκευή προέκυψαν απρόβλεπτες τεχνικές συνθήκες που δημιούργησαν πρόσθετες απαιτήσεις. «Είναι ένα έργο το οποίο είναι μία σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κατά συνέπεια είναι στο μεγαλύτερό του μέρος αυτοχρηματοδοτούμενο», σημειώνει και αποκαλύπτει ότι έχουν ήδη υπάρξει τεχνικές εκπλήξεις, οι οποίες αύξησαν το κόστος και προκάλεσαν καθυστερήσεις. Για την αντιμετώπισή τους, όπως λέει, χρειάστηκε να ληφθούν σημαντικά μέτρα επίσπευσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σημείο στην περιοχή των Κωνσταντινοπολίτικων, όπου είχε διαπιστωθεί εδώ και χρόνια καθίζηση του οδοστρώματος. «Διαπιστώθηκε ότι στο σημείο περίπου στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων -εκεί όπου πάντοτε βλέπαμε ότι ο δρόμος καθόταν- στο το επίχωμα ήταν κατασκευασμένο πάνω σε χωματερή, πάνω σε σκουπίδια», επισημαίνει ο κ. Ταχιάος.

Η διαπίστωση αυτή απαίτησε ειδική τεχνική παρέμβαση, εξηγεί και συμπληρώνει: «Αυτό χρειάστηκε από μόνο του μία πολύ σημαντική διαδικασία ανάταξης εδαφικής, εκεί, με σημαντικό κόστος».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι συγκεκριμένες απρόβλεπτες συνθήκες δημιούργησαν πρόσθετο κόστος για το δημόσιο, το οποίο καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. «Αυτά έφερναν ένα κόστος για το Δημόσιο, το οποίο αυτή τη στιγμή αποπληρώνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων», διευκρινίζει.

Ωστόσο, ο ίδιος σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι το Flyover δεν έχει παρουσιάσει τις μεγάλες και απρόβλεπτες ανατροπές που έχουν παρατηρηθεί σε άλλα δημόσια έργα. «Δεν είναι από τα έργα εκείνα που κρύβουν τις σημαντικές εκπλήξεις που βρίσκουμε σε άλλες περιπτώσεις», καταλήγει ο κ. Ταχιάος.

Η ταυτότητα του έργου

Το Flyover της Θεσσαλονίκης είναι ένα σύνθετο οδικό έργο, συνολικού μήκους περίπου 13-13,5 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει την κατασκευή της νέας Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου, καθώς και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού. Η ίδια η Υπερυψωμένη Λεωφόρος έχει μήκος περίπου 7,6 χλμ, ενώ στο έργο περιλαμβάνεται ένας μεγάλος συνεχής υπερυψωμένος φορέας, μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων. Η νέα λεωφόρος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση.

Το έργο εκτείνεται από τον Α/Κ Κ5, στην περιοχή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, έως τον Α/Κ Κ12, στη σύνδεση με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών και περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους και τρεις νέες σήραγγες, καθώς και γέφυρες και σειρά άλλων τεχνικών έργων.

Το Flyover υλοποιείται με ΣΔΙΤ, με ανάδοχο την κοινοπραξία ΑΒΑΞ-Μυτιληναίος. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 30 έτη, εκ των οποίων τα τέσσερα έτη αφορούν την κατασκευή και τα 26 έτη τη λειτουργία και συντήρηση.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό αντικείμενο, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία είχε αναφερθεί ποσό περίπου 373 εκατ. ευρώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία παρουσιάζει το έργο ως επένδυση περίπου 370 εκατ. ευρώ. Σε νεότερες δημόσιες αναφορές εμφανίζεται ποσό 462,7-462,8 εκατ. ευρώ. Τα διαφορετικά ποσά αφορούν διαφορετικές οικονομικές αποτιμήσεις και στο πλαίσιο αυτό αποδίδονται με την αντίστοιχη διευκρίνιση.

Το έργο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- αναβάθμιση της υφιστάμενης Περιφερειακής, νέες προσβάσεις και συνδέσεις, έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης, σήμανσης και ασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στις σήραγγες, καθώς και αντιστηρίξεις και άλλα μεγάλα τεχνικά έργα, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

Η κατασκευή πραγματοποιείται παράλληλα με τη λειτουργία της υφιστάμενης Περιφερειακής, γεγονός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνικές και κυκλοφοριακές προκλήσεις του έργου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ η υφιστάμενη οδός λειτουργεί με περιορισμένη κυκλοφοριακή ικανότητα.

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