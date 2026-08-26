Πρέσβης Ισραήλ: «Η διπλωματία μπορεί να ξεκινά με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα»

Στη στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ισραηλινών επισκεπτών και Ελλάδας αναφέρθηκε η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι, με αφορμή τις καλοκαιρινές διακοπές που πραγματοποίησε στη Μύκονο μαζί με την οικογένειά της.

Η Ισραηλινή διπλωμάτης μοιράστηκε στιγμιότυπα από την οικογενειακή της απόδραση στο νησί, όπου σχεδόν 30 συγγενείς της είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη σημαντική τουριστική κίνηση από το Ισραήλ προς την Ελλάδα.

«Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος — ή ακόμη και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Όπως περιγράφει, η οικογένειά της περιηγήθηκε με γιοτ στα νερά της Μυκόνου, απόλαυσε τοπικές γεύσεις και διασκέδασε σε ελληνική ταβέρνα, συμμετέχοντας και στο έθιμο του σπασίματος πιάτων.

Ιδιαίτερη θέση στην ανάρτησή της είχε ο 82χρονος πατέρας της, πρώην διευθυντής σχολείου, τον οποίο η πρέσβης χαρακτηρίζει συνήθως ως έναν «πολύ σοβαρό άνθρωπο». Κατά τη διάρκεια των διακοπών, ωστόσο, όπως αναφέρει, άφησε στην άκρη την καθημερινότητά του και συμμετείχε στο γλέντι μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του.

«Και ίσως αυτό να λέει κάτι για τη μαγεία της Ελλάδας», σχολίασε.

Η Πνινάτ Γιανάι στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση των Ισραηλινών με την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι για πολλούς η χώρα δεν αποτελεί απλώς έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

«Οι Ισραηλινοί δεν έρχονται εδώ απλώς ως τουρίστες. Ερωτεύονται την Ελλάδα», έγραψε, αναφερόμενη στους ανθρώπους, τη φιλοξενία, τον πολιτισμό, την κουζίνα, τα νησιά και τον τρόπο ζωής της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 2025 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 743.841 ταξιδιώτες από το Ισραήλ, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ και είναι σχεδόν 20% υψηλότερος από εκείνον της προηγούμενης χρονιάς.

Η ίδια υπογράμμισε ότι, από τη θέση της ως πρέσβης, επιθυμεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, στην αύξηση των τουριστικών ροών και προς τις δύο κατευθύνσεις και στην περαιτέρω προσέγγιση των δύο λαών.

«Ο τουρισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από πτήσεις, ξενοδοχεία και όμορφους προορισμούς. Είναι άνθρωποι που συναντούν ανθρώπους. Είναι φιλίες που δημιουργούνται. Είναι πολιτισμοί που αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Ισραηλινή πρέσβης παρομοίασε τη σχέση μεταξύ των δύο λαών με οικογενειακό δεσμό.

«Και ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, αυτή η σύνδεση μοιάζει ήδη με οικογένεια», κατέληξε.