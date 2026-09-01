Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου
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Snapshot
- Η εφημερίδα Απογευματινή αναφέρεται σε υπόθεση με τον τίτλο «Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής».
- Ο Ελεύθερος Τύπος ανακοινώνει 1.961 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών υπαλλήλων.
- Τα Νέα παρουσιάζουν την επικείμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα σύστημα με ραντάρ εμβέλειας 300 χλμ.
- Η Καθημερινή αναφέρεται σε μια μεγάλη συμφωνία με το Ισραήλ.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής
Ελεύθερος Τύπος: 1.961 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών
Τα Νέα: Έρχεται η «Ασπίδα του Αχιλλέα» - «Σφεντόνα» με ραντάρ των 300 χλμ
Καθημερινή: Συμφωνία - μαμούθ με το Ισραήλ
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου
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